La bronca entre Selena Gomez y Miley Cyrus que impidió que salieran juntas en televisión

Miley Cyrus y Selena Gomez saltaron a la fama prácticamente a la vez. Con sus carreras como actrices Disney, las estadounidenses se encontraban en la cresta de ola para adolescentes de todo el mundo a principios de los 2000.

Hannah Montana y Los magos de Waverly Place, las series que protagonizaron de forma respectiva, les permitieron darse a conocer y demostrar que además de reinas de la interpretación, también tenían talento para la música. Dos carreras muy similares que llegaron incluso a cruzarse en varias ocasiones.

Tal era el fenómeno fan de Disney Channel poco antes de 2010 que sus productores quisieron en varias ocasiones que personajes de algunas series salieran en otras interpretando el mismo papel. Uno de los episodios más recordados siempre será Los magos a bordo con Hannah Montana, un crossover entre Hannah Montana, Los magos de Waverly Place y Zack y Cody: todos a bordo.

El capítulo, lanzado en 2009, unió a todos los actores del momento como Miley Cyrus, Selena Gomez, Jennifer Stone, Cole y Dylan Sprouse o Emily Osment, entre muchos otros. Sin embargo, las dos primeras no llegaron a compartir escena en ningún momento, lo que era muy extraño porque eran de las más conocidas.

Nick Jonas, en el centro de la polémica

Se especuló y la hipótesis principal era que se llevaban mal, teoría que se acaba de confirmar. Jennifer Stone, compañera de Gomez, ha desvelado que tenían mala relación porque, por aquel entonces, ambas habían salido con el mismo chico: Nick Jonas.

Primero estuvo con él Miley Cyrus y al romper, comenzó una relación Selena Gomez. "Selena y Miley intermitentemente no se llevaban bien... ambas salían con Nick. Fue simplemente una tontería desordenada de la escuela secundaria", ha aclarado la actriz de Los magos de Waverly Place.

El fin de la rivalidad entre Selena Gomez y Miley Cyrus

Todo quedó en el pasado y Miley y Selena han zanjado cualquier drama. De hecho, hace un año ambas lanzaron música el mismo día. El 25 de agosto de 2023 fue un día histórico para la música, que estuvo lleno de grandes lanzamientos, entre ellos el regreso a la escena musical de Gomez conSingle Soon y de Cyrus conUsed to be Young, lo que hizo saltar las alarmas de competitividad entre los internautas, pero esa palabra no existe en el diccionario de nuestras chicas Disney.

La fundadora de Rare Beauty confesó cómo fue ese momento en el que ambas supieron que estrenaban canción la misma fecha:

"Fue hace dos meses cuando supimos que íbamos a sacar single el mismo día,, la amo mucho, no fue como que pensamos en cambiar la fecha sino que", contó la protagonista de