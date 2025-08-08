Selena Gomez detalla como empezó su amistad con Taylor Swift: "Yo salía con Nick y ella con Joe de los Jonas Brothers"

Si hay algo que revolucionó el pop de los 2000 fue el noviazgo de Taylor Swift y Selena Gomez con el hermano mayor y mediano de la banda los Jonas Brothers, unas relaciones en el punto de mira mediático que les consiguieron un importante séquito de fans.

"Sin saber lo que estaban haciendo", tal y como explica Selena Gomez en el podcast de Jake Shane, que lleva revolucionando las redes desde que se emitió el 7 de agosto, ambas dejaron a los hermanos, aunque una mejor que la otra… Taylor Swift confesó en el programa de Ellen DeGeneres que en 2008 Joe rompió la relación en una llamada de apenas 27 segundos, mientras que Gomez finalizó la relación con Nick, marcada por algunos altibajos, en 2010.

Parece una historia triste, pero lo cierto es que, en palabras de Gomez, "lo mejor que sacamos de nuestras relaciones con los Jonas Brothers fue la una a la otra". Una amistad real, que ya lleva más de una década de historia y nos ha regalado emotivos momentos.

En 2015, durante una de las actuaciones de The 1989 World Tour, la intérprete de Who Says sorprendió a Los Ángeles y cantó junto a Swift Good for you.

Pero no siempre hemos estado presentes de todos estos momentos, la de Texas también reveló en el podcast que fue una de las primeras en escuchar Love story: "Aún no se había publicado (...) Fue una de esas canciones que escuché y pensé al instante: Esta es una de las canciones más bonitas que he escuchado nunca".

Uno de los últimos momentos que nos han regalado ha sido en redes sociales, donde Selena Gomez ha compartido la noticia de su casamiento con el productor Benny Blanco. Entre miles de comentarios, el que más ha destacado ha sido el de la de Pensilvania: "Sí voy a ser la niña de las flores", no sabemos si este será el rol de Swift pero de lo que sí estamos seguros es de que tendrá una misión que no pasará desapercibida.

Dentro de una industria tan frenética como la musical, Selena Gomez y Taylor Swift han sabido conservar una amistad que surgió en su etapa adolescente con una cita doble en la que en los primeros minutos hicieron "clic" acompañadas de sus respectivas parejas en aquel momento. Aunque estas relaciones amorosas se rompieron, "Se siguen queriendo actualmente" como le explicó Gomez al entrevistador, Jack Shane, "Es muy bonito".