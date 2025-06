Selena Gomez le confiesa a Karol G con qué artista le gustaría colaborar

Las colaboraciones están a la orden del día en el panorama musical actual. Es habitual ver a los artistas unirse entre ellos para retroalimentarse mediática y artísticamente, y Selena Gomez no es una excepción.

A lo largo de su carrera musical, la estadounidense ha estrenado canciones con nombres como los de Rema, Marshmello, Gracie Abrams o su prometido Benny Blanco, entre muchos otros. Pero aún tiene colaboraciones soñadas que no se han hecho realidad, tal y como le ha desvelado a Karol G durante su charla en el programa GOAT Talk de Complex.

La conversación entre ambas artistas ha estado dirigida por tarjetas de preguntas, y una de ellas preguntaba cuál por "el mejor artista con el que ha colaborado" hasta la fecha. Como Selena Gomez no ha querido responder para "no insultar a nadie", Karol G ha propuesto reformular la pregunta y preguntar por un artista con el que le gustaría trabajar.

La estadounidense no ha dudado mucho y ha desvelado que querría colaborar con Ariana Grande. "Amo su aura", ha dicho, a lo que Karol G ha respondido que le "encanta".

Adele y canciones para llorar

En otro momento del programa, Selena Gomez asegura que Adele es su artista de referencia si busca llorar. "Si tuviera que decir una canción específica, sería All I Ask. Siento que esa canción dice, por última vez: 'Finjamos que estamos bien, pero no'", dice la artista, mientras Karol G destaca la canción Cry del grupo Cigarettes After Sex.

"Es la vibra perfecta para llorar. Ellos son mi banda para estar feliz o...", dice la colombiana antes de que Gomez la corte para desvelar que tuvo la oportunidad de colaborar con la banda. "Hice una canción con ellos, te la muestro luego. ¡Yo los amo también", ha dicho sobre Guess You Could Say I'm In Love, un tema de su álbum I Said I Love You First (2025) compuesto junto a Greg Gonzalez, fundador de Cigarettes After Sex.