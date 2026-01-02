Así fue la fiesta de Fin de Año de Rosalía en la playa de Ipanema en Río de Janeiro

Filtran entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamiento | Agencia EFE

Rosalía ha decidido vivir un Fin de Año diferente. Después de unirse a la fiesta de la casa de Los Javis para recibir 2025, la cantante ha optado esta vez por cruzar el Atlántico y empezar 2026 en la playa.

La intérprete de La Perla aterrizó hace solo unos días en Rio de Janeiro, donde se dejó ver junto a la modelo Loli Bahia en la Favela Rocinha y el histórico monumento religioso Piedra de Sal y donde se unió a la Fiesta de Fin de Año en Río que se celebra cada año en las playas de ciudad, siendo Copacabana la gran protagonista.

Rosalía se dejó ver en la bahía de Ipanema y lo hizo, como no podía ser de otra manera, vestida de blanco. La tradición dice que vestir este color en Año Nuevo atrae la paz y la buena suerte.

Al parecer Rosalía llegó a Río de Janeiro el domingo 28 de diciembre y, desde que llegó a la ciudad, no ha parado de hacer planes con amigos y fans.

En estos días en Brasil, la hemos visto aprender funk, haciendo de DJ, bailando la conga y volando en helicóptero. ¡Un no parar de celebrar!