Selena Gomez, Dua Lipa, Becky G o Jessica Alba, de fiesta con Jennifer Lopez en el backstage

Sofía Vergara, Jessica Alba, Selena Gomez, Becky G, Irlanda Baldwin y Sarah Michelle Gellar han sido las invitadas de honor del último concierto de Jennifer Lopez en Las Vegas, donde la del Bronx tiene una residencia desde hace dos años en el Planet Hollywood Hotel & Casino que está a punto de terminar. Suponemos que por este motivo las estrellas no quisieron perder la ocasión de ver uno de los últimos shows de la reina latina en la Ciudad del pecado.

Así, después del espectáculo, cantantes y actrices se reunieron en el camerino de J.Lo para celebrar el encuentro y fotografiarse juntos. "Noche de diversión con estas bellezas...", escribió Jennifer Lopez en Instagram, donde publicó una foto con sus invitadas y su pareja Alex Rodríguez.

Aunque todas publicaron la foto del encuentro en sus respectivas redes sociales, Selena Gomez quiso ir más allá y le dedicó unas bonitas palabras a Jennifer Lopez. En uno de sus stories de Instagram, escribió: "¡Esta noche estabas absolutamente increíble! No quería molestarte mientras tuviste un momento. Mi vuelo se va ahora, de lo contrario, lo haría". ¡Me he alojado! ¡Lo siento mucho! ¡Quería decirte cuánto me has inspirado esta noche! ¡No me he sentido tan libre en toda mi vida! ¡Jajaja GRACIAS! Solo quería decirte lo increíble que es ¡Dios cree que eres! ¡Me estaba hablando a través de tu show esta noche! ¡Me hiciste sentir como una mujer! ¡Ja, te quiero tanto!".