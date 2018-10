Serena Williams canta en topless para concienciar sobre el cáncer de mama

La tenista Serena Williams canta 'I touch myself' (Me toco) en topless para concienciar sobre la importancia de la autoexploración para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y lo hace en el marco del proyecto I Touch Myself Project 2018.

La tenista interpreta el tema ‘I touch myself’, de la banda de rock Divinyls, cuya vocalista Chrissy Amphlett fallecía en 2013 a causa de esta enfermedad. De esta forma, pidiendo que nos toquemos a nosotras mismas, intenta fomentar la autoexploración ya que "la detención temprana es clave para salvar vidas", recuerda.

"Solo espero que esto ayude a recordárselo a las mujeres", comentaba Serena Williams, en el Mes de la Prevención Contra el Cáncer de Mama (#BreastCancerAwarenessMonth). Recordemos que el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, por eso la tenista ha querido mostrar su compromiso con la causa.

Para este vídeo, se destaca un fragmento de la canción de Divinyls, cambiando el sentido, pero no la letra original:

I love myself, I want you to love me / Me amo, quiero que me ames

When I feel down, I want you above me / Cuando me siento hundida, te quiero sobre mí

I search myself, I want you to find me / Me busco, quiero que me encuentres

I forget myself, I want you to remind me / Me olvido de mí misma, quiero que me recuerdes

I don't want anybody else / No quiero a nadie más

When I think about you, I touch myself / Cuando pienso en ti, me toco

Oh, I don't want anybody else / Oh, no quiero a nadie más

Oh no, oh no, oh no / Oh no, oh no, oh no

Think I would die if you were to ignore me / Creo que moriría si me ignorases

Tema original de Divinyls, ‘I touch myself’: