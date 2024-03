Shakira y Lucien Laviscount salen a cenar tras el show en Nueva York y se disparan los rumores de noviazgo

Lucien Laviscount y Shakira guardan una estrecha relación.

Les hemos visto muy cercanos en una sensual sesión de fotos para promocionar el videoclip de Puntería, que él mismo protagoniza, pero la cosa podría haber ido más allá. El actor ha acompañado a la colombiana en su presentación sorpresa en Times Square de Nueva York, un multitudinario show que reunió a más de 40.000 personas.

Tras el directo de este martes, Laviscount y Shakira salieron a disfrutar de la ciudad de los rascacielos en una romántica cena, un encuentro que para muchos es la prueba de que Shakira ha recuperado la ilusión en el amor y podría haber iniciado una relación seria con el intérprete. Una vez terminó la velada, se desplazaron juntos al mismo hotel.

Quién es Lucien Laviscount

Tiene 31 años y una larga trayectoria como actor. Lucien Laviscount, el protagonista del videoclip de Puntería, la canción de Shakira y Cardi B incluida en el disco Las mujeres ya no lloran, tenía solo diez años (2002) cuando debutó en la serie Clocking Off. Después llegaron otros trabajos para la pequeña pantalla y en 2014 dio el salto al cine con la película One Night in Istanbul.

La fama y el reconocimiento mundial se lo dio la serie Emily In Paris, a la que se sumó en la segunda temporada para dar vida a Alfie, el novio de Emily (Lily Collins). Su nombre cobró tal relevancia que entró en todas las quinielas para suceder a Daniel Craig como James Bond en la saga 007.

Iba a trabajar solo en tres capítulos de 'Emily in Paris'

Lucien Laviscount, que también ha trabajado en la serie Scream Queens (Disney +) o la producción británica Skins, llegó a Emily in Paris para rodar solo tres capítulos, pero el éxito de su personaje lo convirtió en un fijo.

"Nunca olvidaré el momento en que recibí la llamada; debió de ser alrededor de medianoche", contó en una entrevista en InStyle. "Lo primero que pensé fue: ‘algo he hecho mal y me he metido en un lío’. Darren me preguntó si estaba dispuesto a regresar en la tercera temporada y lo que sentí en este momento no se puede describir. Nada me ha emocionado nunca tanto como aquello".

Se instaló en la capital francesa y estableció un estrecho vínculo con su compañera Lilly Allen, a la que define como una especie de "hermana mayor" en el set.

"Como actriz es extremadamente generosa y como ser humano también", aseguró sobre su compañera. "Se centra completamente en lo que hace y da el cien por cien. Es alucinante ser testigo de la facilidad con que pivota entre sus diferentes tareas (la actriz es también productora de la serie) y de lo hace todo de manera impecable".

La última pareja de Lucien Laviscount

Laviscount no tiene pareja conocida. En 2015 se le relacionó con su compañera de reparto en Scream Queens, la actriz Keke Palmer, y en 2021 se le vio de la mano y besándose con la cantante, modelo y actriz Jesy Nelson.

La historia no pasó de ahí (que se sepa) y en una entrevista en enero de 2023 el actor compartió su teoría sobre las relaciones de pareja. "El amor es la opción que tú tomas al final del día. Eliges amar a esa persona sin importar lo que ocurra. Y si ella no te elige a ti, no pasa nada; ya aparecerá otra que lo haga", apuntó el actor.

