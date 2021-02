Shakira y Piqué cumplen años: Once años de amor y once razones que les mantienen unidos

Si en 2010 alguien nos hubiera dicho que la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué estarían juntos, no nos lo hubiéramos creído. Pero casi once después y dos hijos en común, la pareja llega a su cumpleaños en momentos profesionales muy distintos, pero unidos por muchas y poderosas razones. ¡Recopilamos once de ellas! (+ bonus track 😂)

A pesar de los rumores cíclicos de separación, Shakira y Piqué están demostrando ser una de las relaciones más consolidadas del star system español. Hace ya más de diez años desde que les uniera el Mundial de Fútbol de Sudáfrica al ritmo del‘Waka Waka’. Y, casualidades de la vida, ambos cumplen años el mismos día: el 2 de febrero. Una fecha muy especial que este 2021, debido a la pandemia del coronavirus, celebran en familia con sus pequeños Milan y Sasha, de 8 y 6 años.

Más de una década juntos que han dado para mucho. Pero, ¿qué hace que esta pareja sea tan especial? ¿Qué les une tanto? ¡Repasamos alguna de las razones de su éxito!

.

1. Su amor fue un auténtico flechazo... ¡Se enamoró!

.

La historia de cómo se conocieron Shakira y Piqué es de película. Ella fue la elegida para interpretar el himno oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica con la canción 'Waka Waka'. Y Gerard Piqué fue uno de los participantes en el videoclip oficial de la canción. Pero no fue entonces cuando se conocieron como muchos piensan, si no que unos días antes, la cantante coincidió con el futbolista en un local de Madrid.

Shakira no es (o era) muy futbolera, así que no conocía a Piqué, pero se quedó impactada cuando se lo presentaron. Ambos tomaron unos mojitos juntos (como ella misma confesó en la canción 'Me Enamoré') y se intercambiaron los teléfonos. Shakira se desplazó hasta Sudáfrica antes que el futbolista, y este le escribió para interesarse por la climatología del país antes del torneo. La conversación acabó con una promesa de Piqué: España iba a ganar para poder volver a verla en la final. Y se convirtió en un hombre de palabra.

.

2. Una década les separa, una década les une

.

La pareja se lleva una década años de diferencia: ambos nacieron un 2 de febrero. Eso sí, aunque él cumpla 34 y ella 44, han demostrado de sobras que la diferencia de edad no importa lo más mínimo. ¡Y es que llevan ya más de una década juntos!

Shakira y Piqué / Gtres

.

3. Han sabido compatibilizar sus carreras

.

Si compatibilizar la vida entre dos personas anónimas ya es complicado, imagínate cómo de difícil debe ser si encima los dos son famosos. Y es que se han ido a juntar dos personas con unas carreras profesionales muy exitosas.

Aunque se encuentran actualmente en momentos profesionales muy distintos: Shakira no deja de cosechar éxitos con el tema 'Girl Like Me' -que grabó con los Black Eyed Peas- y estaría preparando su nuevo trabajo discográfico; mientras que Piqué sufre una lesión que le impide jugar con el Barça desde el año pasado; ambos se apoyan y siguen creciendo juntos, compatibilizando sus vidas en el ámbito profesional y familiar.

.

4. Milan y Sasha son su vida

.

Muchos pensaron que la relación entre la cantante y el futbolista sería algo pasajero. Pero la llegada de su primer hijo, Milan, hizo que muchos se quedaran sin palabras. Dos años más tarde llegó Sasha, completando (por el momento) la familia. Eso sí, desde bien pequeños sus padres han querido inculcarles valores artísticos y deportivos: ambos juegan a tenis y dan clases de piano. Además, está claro que han sacado otro rasgo de sus padres: la belleza. ¡Más monos no pueden ser!

.

5. Boda: ni la hay ni se la espera

.

Shakira dio un carpetazo a todos los rumores que apuntaban a una posible boda en una entrevista el año pasado al programa '60 minutes' de la CBSN. Y es que ella aseguraba que no le gusta para nada la idea de ser la esposa de Gerard Piqué. La cantante colombiana prefiere ser su novia que su esposa, ya que eso hace estar al futbolista en tensión y le hace pensar que “todo es posible dependiendo de su comportamiento”. ¿Toda una estrategia para mantener a su hombre 'atado en corto'? De momento, desde luego, parece que ambos están muy cómodos así, y no hay boda a la vista.

.

6. Sacan lo mejor el uno del otro: su lado más solidario

.

Recientemente la pareja puso en marcha un concurso para recaudar fondos para la fundación de la cantante 'Pies Descalzos', que trabaja para facilitar el acceso a la educación a los niños de las zonas más desfavorecidas de Colombia.

La cantante animaba a sus seguidores a participar con sus donaciones, ¡y poder así ganar un viaje a Barcelona para cenar con la cantante y su marido! Eso sí, una vez que pase la pandemia del coronavirus. Además, la persona ganadora podrá llevar consigo a un acompañante para vivir una experiencia única, ¡con todos los gastos pagados!

.

7. Son su fuente de inspiración

.

Cuando uno está enamorado es mucho más creativo. O al menos eso es lo que le pasó a Shakira en 2017 cuando publicó 'Me Enamoré'. Se trataba una canción autobiográfica y un himno al enamoramiento. En ella, la cantante relataba como se había enamorado del futbolista, describiendo parte de la noche en la que se conocieron. Como pequeña anécdota, Gerard Piqué aparece en el videoclip, ya que en una parte del mismo se colocó una cámara a la altura de los ojos para que todos pudiéramos ver cómo mira a su chica.

.

8. Son felices viviendo en Barcelona

.

Si vives en Barcelona es muy posible que te hayas cruzado con ellos alguna vez y no te hayas dado cuenta. Ambos llevan una vida muy normal, y hacen planes de persona anónima a pesar de su enorme fama internacional. Muchas son las ocasiones en las que les han visto viendo una película en el cine, comprando en el supermercado, llevando o recogiendo a sus hijos del colegio, paseando por el centro o visitando la peluquería.

.

9. Juntos suman un patrimonio de más de 350 millones

.

Si salimos un momento de la burbuja romanticona en la que estábamos metidos, la verdad es que la pareja no pasa por dificultades económicas. Según algunos portales especializados, la pareja acumularía cerca de 350 millones de euros de patrimonio, de los que 220 millones corresponderían a Shakira y unos 130 millones a Piqué. Si tenemos en cuenta que Gerard Piqué explicó a Broncano en una de sus visitas a 'La Resistencia' que su patrimonio superaba el presupuesto de el Espanyol esa temporada (cifrado en unos 96 millones de euros)… ¡Las cifras nos cuadran!

.

10. Son una pareja de guapísimos

.

Si algo nos da envidia de la pareja perfecta que forman Shakira y Piqué es que además de ricos ¡ambos son guapísimos! De hecho, en 2014 Shakira fue nombrada la mujer más sexy del planeta por Men’s Health, revista en la que también ha aparecido Gerard Piqué marcando sixpack y presumiendo de esa sonrisa que consigue derretirnos.

Shakira y Gerard Piqué / GTRES

.

11. Unidos contra viento y marea

.

Ni los rumores, ni los problemas con los negocios, ni la lesión de Piqué, ni siquiera una pandemia puede distanciar a esta pareja, que han encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino también el apoyo y la amistad necesarias para seguir adelante contra viento y marea.

.

12. El piquetón (Bonus track 😂)

.

Si has llegado hasta aquí leyendo, ¡te mereces un bonus! Y no podía ser otro que el famoso 'piquetón', que tantos titulares nos dio en 2011. Piqué pasaba a protagonizar las portadas de las revistas -pero no de los diarios deportivos, sino de los de 'salseo'-, por recibir así de 'contento' a Shakira en el aeropuerto de Barcelona. Unas imágenes provocaron una onda expansiva: media España se quedó ojiplática y la otra media muerta de envidia. ¡Pero qué es eso! 😳

¡Muchas felicidades, pareja!