Shakira planea llenar cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu en su nueva gira

Hace tiempo que cerró la "etapa más oscura" de su vida y Shakira ha resucitado como la estrella global que nunca dejó de ser. No la han frenado ni las investigaciones de Hacienda ni su separación matrimonial.

La cantante colombiana, que durante los últimos años había estado relegada a un semi ostracismo familiar, hizo del pasado 2023 el año de su renacimiento. Sus canciones con Bizarrap o Karol G han dado la vuelta al mundo, ha sido colmada con premios tan prestigiosos como los Billboard o los Latin Grammy, e incluso Spotify nombró el Día de Shakira cuando se cumplieron 25 años del estreno de su emblemático disco Dónde están los ladrones.

Así, con el estreno de su álbum Las mujeres ya no lloran a la vuelta de la esquina, la cantante ultima los detalles de la que será la gira más importante de su carrera. "Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo", aseguró a la revista Billboard en septiembre del año pasado.

El disco sale a la venta el 22 de marzo y supone la consolidación de su superación personal. "No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas, que han estado acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo en su cuenta de Instagram.

Cuatro fechas en el Santiago Bernabéu en 2025

La cantante no sale de gira desde hace casi siete años, cuando llevó por el mundo su undécimo disco de estudio, El Dorado. El tour, que fue pospuesto hasta en tres ocasiones, arrancó en 2018 y recorrió Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica en 54 fechas que no fueron un camino fácil para la artista. Los problemas de sus cuerdas vocales comenzaron en los últimos ensayos. "He forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor", lamentó 24 horas del arranque de su primer concierto.

Ahora, arropada por el calor popular y gozando de energías físicas y emocionales renovadas, la cantante prevé una gira inmensa por todo el mundo para 2025 cuyo anuncio está programado para este mes de marzo.

Según adelanta la periodista Andrea M. Rosa del Pino en El Mundo, este tour contará con cuatro fechas en el Estadio Santiago Bernabéu planificadas para junio de ese año.

La casa del Real Madrid se convierte, de esta manera, en uno de los recintos más solicitados para conciertos gigantescos como los que tiene previsto ofrecer Taylor Swift los próximos 29 y 30 de mayo. La de Pensilvania lo inaugurará como templo musical y tras ella cantarán Luis Miguel, Duki, Manuel Carrasco o Aitana.