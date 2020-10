Shannen Doherty sufre una recaída del cáncer de mama: "No estoy lista para morir"

Shannen Doherty ha explicado en una entrevista a la revista Elle cómo está viviendo su recaída del cáncer de mama, enfermedad que le diagnosticaron por primera vez en 2015.

La actriz de 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas' ha declarado que, en esta situación, es inevitable pensar en su familia y en el futuro y ha añadido: "No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí".

Por otro lado Doherty ha relatado que con esta recaída está intentando "aprovechar todos los pequeños momentos que la mayoría de gente no ve o da por sentado", disfrutando así de sus seres queridos. Y es que ahora, dice la actriz, "Las pequeñas cosas se magnifican para mí. Tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, y solo se trata de continuar cavando en ese pozo en busca de la fuerza para enfrentar la adversidad".

Además, Shannen Doherty también ha explicado que si no supera el cáncer, quiere despedirse de su familia y de sus amigos a través de vídeos y cartas personalizadas. "No me he sentado aún a escribir las cartas. Hay ciertas cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi esposo sepa todo lo que significa para mí. Eso es algo que definitivamente tengo que hacer. Pero siempre que llega el momento de hacerlo me parece algo demasiado definitivo", ha declarado.

La actriz opina que hacerlo ahora, cuando tiene ganas de luchar y de vivir "es como si estuvieras cerrando un ciclo y yo no lo estoy. Siento que todavía soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con todos tus asuntos cuando sientes que vivirás al menos otros 10 ó 15 años".