Ed Sheeran enamora a 30.000 personas en O Gozo Festival de Santiago de Compostela

Ed Sheeran ha puesto la guinda este sábado al Gozo Festival de Santiago de Compostela, donde también actuaron Mon Laferte, Angelina Mango, Fillas de Casandra y el dúo alemán Milky Chance.

30.000 personas disfrutaron de la música del británico, que hizo un guiño a la capital gallega luciendo la camiseta del equipo de fútbol de la ciudad, el Santiago F.C. Se subió al escenario solo, sin banda, pero con un repertorio consolidado gracias a éxitos como Shape of You, Take it back, Don´t thinking out loud o Photograph.

El show, aunque minimalista, hizo vibrar a los asistentes con los hits que el artista lleva por toda Europa en su Mathematics Tour. Después de actuar en Tenerife, el artista visitaba Galicia por primera vez solo unas horas después de añadir Madrid como tercera parada de su tour.

Castle on the Hill

Shape of You