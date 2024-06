Simulacros de crisis y botón del pánico: así se han preparado los hijos de Céline Dion por su enfermedad

El síndrome de la persona rígida, la dolencia crónica que sufre Céline Dion, ha obligado a la cantante a retirarse temporalmente de los escenarios por los espasmos que sufre.

La artista de 56 años señaló que siente "como si la estrangularan". "Como si alguien te empujara la laringe y la faringe, estoy hablando, pero no puedo alzar más la voz o reducir el caudal", contó. Además, el SPR le afecta al abdomen, la columna y las costillas: "Son calambres, pero es como si estuvieras en una posición en la que no puedes desbloquearlos". "En un momento me rompí las costillas, porque a veces, cuando es muy grave...", reflexionó.

Sin embargo, quien está viviendo de primera mano esta enfermedad son sus tres hijos René Charles (23), Eddie y Nelson (13), fruto de su matrimonio con René Angélil, fallecido en 2016 mientras sufría un cáncer de garganta. En una entrevista con People, explicó cómo les había dado la noticia del SPR.

Cuando los espasmos se hicieron frecuentes y casi no podía caminar, prefirió ser ella quien les diera la noticia: "En un momento apenas podía caminar y echaba mucho de menos vivir y ellos empezaron a darse cuenta". "Yo pensaba: 'Está bien, ya perdieron a uno de sus padres. No quiero que se asusten'".

Eddie y Nelson, pendientes siempre de Céline Dion

En un nuevo adelanto de esta conversación, la intérprete de My heart will go on ha detallado el intensivo entrenamiento que tuvieron que pasar para estar informados sobre el síndrome, sobre todo los gemelos. "Comenzamos a hablar con ellos sobre lo que está pasando", ha apuntado.

Uno de los síntomas más peligrosos son los episodios de crisis, donde se le pone el cuerpo rígido como una tabla: "Vieron una crisis: la explicamos, la reproducimos cuadro por cuadro. Cuando hago un sonido, o cuando no hago ningún sonido, y qué pueden hacer porque tienen 13 años", dice. "Pueden ayudarme incluso si no me comunico verbalmente porque no puedo producir ningún sonido".

Y cada dos o tres meses, organizan un episodio falso de esta crisis para que sepan cómo actuar, así como botones de pánico por toda la casa: "La idea de decírselo y mostrárselo no era para asustarlos. Es para que sepan: 'Soy tu mamá y es mi responsabilidad. Tienes edad suficiente para entender que podría necesitar tu ayuda'".

"Son tan increíbles porque yo diría que cada noche, aproximadamente 15 minutos, vienen y dicen: 'Es solo porque ha pasado un poco más de lo que normalmente tomas cuando te limpias por la noche antes de acostarte. Solo queremos asegurarnos de que estés bien'", le preguntan.