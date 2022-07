Montada a caballo, con un conjunto de Fendi y alpargatas de Castañer, Victoria Federica posa en la foto de portada de la revista ¡Hola!. La joven de21 años, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, protagoniza un extenso reportaje en el que descubre su lado más personal.

Son 12 páginas en las que posa con ocho looks distintos y se rodea de animales en la finca de su amigo Santi Sierra en Llagostera (Girona). "En el campo es donde me siento más yo misma. Cuando estoy en el campo siento mucha paz y tranquilidad. Siempre que puedo me encanta escaparme o pasar los fines de semana. Estar en el campo me evoca recuerdos superbonitos. Como, por ejemplo, el juntarnos todos los primos y pasar ratos muy especiales y divertidos", cuenta la joven, que en mayo de 2019 hizo un revolución real cuando abrió su perfil de Instagram.

Su pasión ahora es la moda, que le inculcó su padre, aunque de pequeña tenía otras miras profesionales. Lo cuenta en esta extensa e íntima entrevista en la que se descubre cómo es y cómo piensa Victoria Federica.

"Soñaba con ser militar"

"Una de mis pasiones, no sé de qué modo, era aterrizar en el mundo de la moda. Ese era mi sueño desde pequeña. Aunque también reconozco que soñaba con ser militar algún día creo que era debido a ir a muchos actos militares, que siempre me atraían desde pequeña".

La herencia de sus padres

"En moda he tenido siempre las referencias de mi familia y en especial de mi padre, y el privilegio de vivir la evolución de las tendencias desde cerca, asistiendo a varios desfiles. Todo esos ha hecho que sienta un interés permanente por todo lo que rodea a un sector que está en constante cambio.

"De mi madre, que me inculcó esta afición, he aprendido y he heredado la pasión por los animales y el amor por la Naturaleza en general".

"Casarme es un sueño"

"(Casarme) Es algo que, como mujer, es un sueño y un proyecto a futuro. Creo mucho en la familia como núcleo para poder desarrollarte en todas las facetas de la vida".

Creo mucho en la familia como núcleo para poder desarrollarte en todas las facetas de la vida". "(Mis planes son) Poder tener un proyecto da vida donde pueda formar una familia mientras profesionalmente pueda dedicar mi tiempo a lo que me apasiona. ¡La moda!".

"La determinación es mi mayor virtud"

"Es muy difícil caer bien a todo el mundo pero me gustaría que me conocieran como una buena persona, leal a mis amigos y entregada a la familia. Creo que la determinación es mi mayor virtud... y defecto.. Me gustaría ser más organizada y menos desordenada en mi día a día".

"De mi personalidad destacaría que soy leal y que en el fondo soy muy divertida y cariñosa".

"Me han inculcado muchos valores. Determinación, sacrificio, pero sobre todo, diría que me han inculcado respeto a hacia los demás".

"La vida demuestra, tarde o temprano, que da igual quién seas... Para conseguir lo que quieras, siempre se necesita esfuerzo y hacer sacrificios"

Victoria Federica y el mundo actual

"Como joven me preocupan los problemas que nos rodean e intento poner mi granito de arena en las causas. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Gracias a mi amigo Tomás , he podido acercarme a gente maravillosa que hace que, lejos de suponer un esfuerzo, ayudar sea una recompensa".

Tomás es Tomás Páramo, el joven con quien fue fotografiada recientemente y con el que se especuló que podría tener una relación. Ambos lo negaron y, de hecho, tras su ruptura con el DJ Jorge Bárcenas, Victoria Federica dice estar soltera. "Estoy muy bien, rodeada de mis amigos, que son muy especiales también para mí", asegura Victoria Federica, quien también afirma que, para ella, el amor es muy importante.