La surrealista decisión de Jennifer Lopez con todos los bailarines del signo Virgo

La creencia en la astrología está de nuevo a la orden del día, especialmente en las generaciones más jóvenes.

Los rasgos que caracterizan a cada signo del zodiaco son fundamentales para muchas personas a la hora de relacionarse y parece que Jennifer Lopez es una de ellas.

La actriz, bailarina y cantante Heather Morris ha revelado durante una entrevista con Justin Martindale en el podcast Just saying que Jennifer Lopez no contrata a bailarines que sean Virgo.

"Jennifer Lopez realizó una audición para bailarines para una de sus giras. Ella entró en la habitación y dijo: 'Muchas gracias, habéis trabajado muy duro. Si hay algún Virgo en la sala, '¿puedes levantar la mano?", ha empezado explicando la actriz de Glee.

Antes de continuar la historia, la bailarina ha querido hacer un inciso sobre cómo suelen ser los castings de bailarines: "La mayoría de las veces en una audición de baile no te pagan. Estás allí desde las 10 de la mañana y estás haciendo el casting hasta las seis de la tarde".

Por tanto, tras varias horas de audición e identificar a los que eran virgo, JLo tomó una surrealista decisión: "Ella le susurró algo a su asistente, los miró y dijo: ‘Muchas gracias por venir’. Y tuvieron que irse después de un día completo de audiciones para Jennifer López".

¿Por qué Jennifer Lopez no quiere relacionarse con personas Virgo?

Según la astrología, los rasgos que caracterizan a las personas Virgo suelen seguir un orden estricto y planificado, algo que choca con el ritmo de vida caótico de las personas Leo, signo de Jennifer Lopez.

Otra de las características de los Virgo es que no suelen dar el brazo a torcer, y es difícil trabajar con ellos si no se tiene el mismo punto de vista. Por tanto, si JLo se fía de la astrología, sus bailarines Virgo podrían ser los más rebeldes.

Por último, cabe destacar que su exmarido, el cantante Marc Anthony, también es Virgo. Por lo que la artista podría haber basado esta decisión en alguna mala experiencia del pasado.