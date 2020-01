Sylvester Stallone deja de usar tintes y muestra su pelo blanco completamente blanco

El actor ha apostado por un look más natural y ha decidido dejarse el pelo completamente blanco , algo poco habitual en él. Sylvester Stallone ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en el que reivindica "la naturaleza humana" .

NUEVO LOOK

Sylvester Stallone ha tomado una drástica decisión en su vida y ha dejado de utilizar tinte negro. El actor ha revolucionado la red con un vídeo en el que muestra su pelo completamente blanco.

"A veces me despierto y tengo ganas de no hacer nada. Simplemente relajarme. Esa es la verdad. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo, es la naturaleza humana", ha escrito en Twitter, donde aparece con un look más natural para su edad, ya que lleva años ocultando el color de su pelo.

La publicación ha sido muy aplaudida en la red, donde los seguidores de Stallone han elogiado su nuevo aspecto.