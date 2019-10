Sergio Peris-Mencheta: "Sylvester Stallone huele a Asperger, tiene pavor a los móviles"

El actor Sergio Peris-Mencheta participa en la nueva película de Rambo, junto a Sylvester Stallone , Óscar Jaenada y Paz Vega, y ha venido a contarnos algunos de los secretillos del rodaje y de lo que se cocía entre bastidores. Parece que la megaestrella Stallone no se acerca mucho a sus compis de reparto. "Jaenada y yo buscábamos robar una foto, pero tiene seguratas" , nos cuenta.

Hablamos también de 'Lobos', el clásico juego en el que un pueblo lucha por no convertirse en un juego fantasma. "Es muy difícil, la mitad tiene que saber jugar para que salga bien", cuenta.

Además, descubrimos que Sergio Peris-Mencheta es el JEFAZO de nuestra JEFAZA Ana Morgade. ¿Cómo puede ser? El actor produce la obra de teatro 'Conductas Alteradas', en la que nuestra Morgade tiene un papel. ¡¡Sí, de actriz!!

"Hace tiempo que trato de no verme" nos cuenta, reconociendo que aunque participó en 'Resident Evil', no ha visto la película. ¡Alucina! ¿Y cuál es el malo que más le mola? "El directo de Ok Diario, Eduardo Inda", bromea. Y lo prometido es deuda y Sergio Bezos somete a Sergio Peris-Mencheta a la entrevista en prácticas. ¿De qué trabaja?, ¿tiene Bizum?

