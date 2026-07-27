De Taburete a Bad Gyal: Las impresiones de los artistas tras cantar en La Velada de Ibai

La Velada del Año de Ibai Llanos se ha convertido en mucho más que una competición de boxeo entre streamers. Año tras año el evento acoge actuaciones musicales de primer nivel. Este sábado 25 de julio, artistas de la talla de Bad Gyal o Anuel Aa han sido los encargados de poner la banda sonora a la Velada del Año VI. Fueron un total de diez los cantantes que se subieron al escenario de La Cartuja y algunos de ellos han querido inmortalizar este recuerdo en sus redes sociales.

Juanes fue el primer confirmado en actuar frente a los 70 mil asistentes. "¡La Velada es cosa de locos !! Gracias @ibaillanos por la invitación. Los amo siempre España", ha escrito el colombiano en sus redes sociales.

El intérprete de La Camisa Negra también le ha dedicado unas palabras a Yami Safdie, con la que cantó Fotografía. "Qué honor cantar contigo, tienes magia en tu voz y un alma vieja para ser tan joven. Tu música es un regalo" ha escrito en una historia de Instagram.

Después de actuar junto a Juanes, Yami Safdie volvió a subirse al escenario de La Velada para interpretar algunas canciones de su repertorio. La argentina ha confesado en su última publicación de Instagram, que después de ver la Velada del Año V se propuso actuar en el evento de Ibai Llanos, aunque no esperaba que ocurriese tan rápido.

Taburete fue una de las sorpresas de la noche. El grupo madrileño interpretó Vino y Cemento en la entrada del periodista Edu Aguirre al ring. La banda ha compartido varias imágenes de La Velada del Año VI en su perfil de Instagram donde han escrito "Lo que vivimos ayer en la Velada costará olvidarlo. Enhorabuena y millones de gracias @eduaguirre7, ha sido un honor escoltarte hasta el ring".

Desde Puerto Rico, Eladio Carrión voló hasta Sevilla para acompañar a su compatriota Alondrissa en su combate contra la argentina Angie Velasco. "rePRresentando 🇵🇷❤️🔥 @alondrissa le diste con todo como una guerrera💪🏾💪🏾💪🏾" ha escrito el boricua en su última publicación de Instagram donde recopila varias imágenes de La Velada.

La de Bad Gyal era una de las actuaciones más esperadas de la noche. La de Barcelona se subió al escenario de La Cartuja para cantar varias canciones de su último disco, Más Cara y otros hits de su repertorio. La artista ha compartido algunos momentos de su show en su perfil de Instagram donde ha escrito: "Decirmeeee cuanto os gustó la actuation de la velada ?? Gracias a todo el equipo técnico bailarines coreo glam styling management por todo el trabajo de este año <3 "

Yandel aprovechó que se encontraba en medio de su gira europea para llevar a su orquesta sinfónica hasta el estadio sevillano. "Un honor ser parte de uno de los eventos más grandes del año. Gracias Sevilla y gracias @ibaillanos por la invitación", ha escrito en sus redes sociales.

Como última sorpresa de la noche, el rapero Foyone acompañó a su amigo IlloJuan al cuadrilátero. Además de compartir un vídeo de la entrada, el malagueño ha comapatido una publicación con varias imágenes del backstage en la que ha escrito: "QUE SE NOTE QUE ESTO ES ANDALUCIAA NO ANDORRA!!! Gracias por confiar en nosotros para acompañarte en esta Velada del año VI 🥊 te queremos juanilloo".

Lucho RK y La Pantera fueron los encargados de poner el broche final a La Velada del Año VI. Lucho RK ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel con varias imágenes del evento.