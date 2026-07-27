Las reacciones de Aitana en el combate de Plex en La Velada de Ibai: desde el bonito beso a su aplauso en la victoria

Como cada año, La Velada del Año de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos de habla hispana más seguidos en Internet. Casi 8 millones de personas siguieron en streaming lo que ocurría el 25 de julio en La Cartuja, y muchos ojos estaban puestos en dos personas en concreto: Plex y Aitana.

El streamer zamorano protagonizó uno de los principales combates de la velada, contra el salvadoreño Fernanfloo, y, después de que la cantante le deseara suerte en redes sociales, sus seguidores estaban expectantes por ver si la interprete de Superestrella aparecía por sorpresa en el estadio sevillano.

A pesar de que otros participantes como Clers o Edu Aguirre entrasen en el ring acompañados de artistas como Metrika o Taburete, Plex apareció como si fuera un dios griego subido a un carro con una música solemne de fondo. Aunque Aitana no cantó en la entrada de su novio, le esperó a escasos metros de la palestra antes de que comenzara el combate y le besó delante de las más de 70.000 espectadores, provocando una ovación del público.

Aitana siguió el combate desde la primera fila de la grada, y su expresiva reacción a la victoria de Plex no tardó en viralizarse en redes sociales.

Aunque sin duda alguna, el momento del que más están hablando sus fans fue cuando Plex bajó corriendo del ring para celebrar su victoria junto a la catalana.

Tras recoger el cinturón de su victoria, el streamer le dedicó unas breves palabras a la artista durante sus agradecimientos: "Quiero darle las gracias a mi familia, a mi novia, que la amo". Las pantallas de La Cartuja enfocaron entonces a Aitana que escuchaba visiblemente emocionada los agradecimientos de su pareja.

A pesar de que durante una de las ruedas de prensa previas a La Velada, Plex prometió que sonaría SUPERESTRELLA si ganaba el combate, la canción no sonó durante el evento. Sin embargo, Aitana y Plex sí pudieron cantar el tema de CUARTO AZUL en la fiesta posterior, según hemos podido ver en redes sociales.