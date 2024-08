La tajante afirmación de Demi Lovato sobre si sus hijos quieren ser estrellas: "No sucederá antes de los 18"

Demi Lovato, exestrella infantil convertida en una gran diva del pop, ha revelado en su entrevista para The Hollywood Reporterque no permitiría que sus futuros hijos sigan su mismo camino en la industria del entretenimiento.

La actriz ha compartido sus preocupaciones, por los efectos que supone ser una estrella infantil y los problemas de salud mental que pueden ocasionar a los jóvenes. Aunque ella es consciente que todo ese recorrido le ha llevado a donde se encuentra hoy, no dejaría que sus hijos replicasen su historia.

No es la primera vez que la cantante habla acerca de sus traumas infantiles y de las adicciones que sufrió durante muchos años, que la llevaron incluso a dejar la industria por algún tiempo.

Para Demi, la infancia debe ser algo privado y los niños deben disfrutar de esa época sin ser el centro de atención ni que todo el mundo sepa acerca de su vida.

Demi Lovato espera que su nueva obra audiovisual sirva para ayudar a las familiasy advertir sobre los peligros que tiene exponer a los niños a la fama y para concienciar lo importante que es la salud mental, sobre todo, de los más jóvenes.

La intérprete de Heart Attack, también ha hablado cerca de su futuro y aunque no sabe lo que le espera, se encuentra enamorada y algún día le gustaría tener hijos. En la entrevista le han preguntado acerca de la crianza de sus futuros hijos y ella lo tiene muy claro, nos seguirán sus pasos.

"Le diría: Estudiemos teoría musical y preparémonos para el día en que cumplas 18 años, porque no sucederá antes de esa edad. No porque no crea en ti o no te ame o no quiera que seas feliz, sino porque quiero que tengas una infancia, la infancia que yo no tuve", ha respondido Demi.

"Además, pensemos en un plan B, que es algo que desearía haber hecho porque a veces pienso que es hora de seguir adelante, pero estoy en esta extraña posición en mi carrera porque todavía dependo de la música para obtener mis ingresos", añadía la cantante.

"No necesito la industria tanto como antes, y estoy orgullosa de mí misma por haber llegado hasta aquí", ha concluido Demi Lovato