Tamara Falcó revela todos los detalles de su reconciliación con Íñigo Onieva

Tamara Falcó y su reconciliación con Íñigo Onieva siguen generando muchas dudas, aunque la hija de Isabel Preysler ha querido acabar con todas las especulaciones. En su sección habitual en El Hormiguero, ha explicado todos los detalles sobre la segunda oportunidad que le ha dado al empresario tras su infidelidad.

La celebrity ha comenzado señalando que "decidieron enterrar el hacha de guerra" la semana antes de Navidad. En ese momento, él le mandó un mensaje a una amiga de la marquesa con la frase 'Dile que vamos a hacer las paces' y le pareció volver a hablarse, así que ella le pidió que la acompañara a la misa del 24 de diciembre.

Onieva fue a su casa a recogerla y saludó a toda la familia de Tamara a excepción de Isabel, que ya estaba durmiendo.

Por qué Tamara Falcó perdonó a Íñigo Onieva

Tras la misa, se contaron todas las cosas que les habían hecho daño y se dieron cuenta que "seguía habiendo química". Sin embargo, el día 31, la celebrity pensó que era mejor dejar las cosas así y empezar el año bien, pero no salió bien: "Me pasé toda la tarde fatal y llorando".

Antes de las uvas, ella le envió un mensaje de que fuera a verla y así fue: hicieron las paces y se reconciliaron.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva // GTRES

Todos los ojos estaban puestos en Isabel Presyler, ya que ella no parece estar de acuerdo con esta decisión: "Mi madre quiere evitar el dolor y me dijo 'La gente no cambia', pero ante esto tenía dos opciones: quedarme con la duda o probar y ver que pasaba".

De hecho, ha justificado que haya perdonado la infidelidad de Íñigo: "Se ha dado cuenta y ha visto que había cosas en su vida que había que depurar. Ha hecho muchos gestos conmigo y es evidente que existe ese amor entre los dos".

No se sabe qué ocurrirá entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y si terminará en boda o no, pero por ahora, los dos parecen decididos a pasar página y darse otra oportunidad.