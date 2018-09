Tamara Gorro impacta a sus seguidores con su nuevo look

Se acaba el verano y con su fin comienza un nuevo curso, ocasión que muchos aprovechan para hacer borrón y cuenta nueva. Tamara Gorro ha querido estrenar look para que su "vuelta al cole" sea más amena y especial.

Tamara Gorro ha entrado en septiembre estrenando nuevo look. La bloguera ha querido despedirse del verano acudiendo a la peluquería para hacerse un cambio que ha compartido con su 'familia virtual'.

La instagrammer, que suele lucir el pelo recogido en un moño o una coleta, ha preferido soltarse la melena y darle un poco de luz con unas mechas rubias que realzan su rostro. El maquillaje que luce es de lo más sencillo, pero le añade un toque atrevido con los labios rojos. Llama la atención que su melena está más larga de lo habitual, así que lo más probable es que haya optado por ponerse extensiones, aunque no lo ha confirmado.

"Primer cambio para septiembre...¡NUEVO LOOK! Necesito opiniones por fi...¿Os gusta?", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Este nuevo look no ha podido gustar más a sus fans, que han comentado lo mucho que le favorece. La imagen aculuma en solo un par de días má de 96,000 'me gusta'.

Tamarra Gorro antes de su cambio: