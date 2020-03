Tamara Gorro rompe a llorar ante el miedo por la salud de sus abuelos

Desde que su chico el futbolista Ezequiel Garay dio positivo por coronavirus, Tamara Gorro ha tenido que cambiar sus rutinas y prioridades, algo que le está afectando anímicamente. Sus hijos no están con el matrimonio en la casa familiar, ya que la influencer se dedica a cuidar a su marido durante la enfermedad. Hace ya dos semanas que no ve a sus pequeños y la tristeza y preocupación por la situación ha comenzado a hacer mella.

Aunque siempre se ha caracterizado por un desbordante optimismo, las noticias de momento no son buenas y Gorro no puede evitar venirse abajo pensando en sus abuelos, que pertenecen al grupo de edad más afectado por el coronavirus. "Yo soy una tía súper positiva, mogollón, pero es que es muy heavy lo que estamos viviendo. Somos la leche, así lo pienso y así lo digo. En estos momentos es cuando verdaderamente se nota si estamos unidos o no", reflexionaba antes de no poder reprimir las lágrimas.

"Se está llevando vida por delante, joder. Tengo verdadero pánico por mis abuelos. Sufro viendo las noticias, la gente muere y muere. ¿De verdad hay personas que no son conscientes de esta situación? ¿De verdad?", se preguntaba. "Yo hablo con mis abuelos todos los días. Cuando tosen, me entra pánico... Tengo miedo de que tengan que ir a un hospital y que yo no pueda acompañarlos".

"Llevo sin ver a mis hijos dos semanas y probablemente me quede mucho tiempo. Podría cometer la locura de coger el coche e irme con ellos. Pero no lo voy a hacer porque que yo salga a la calle lo mismo implica que alguien muera, por mi irresponsabilidad. Hay gente que está muriendo sola y la familia no se puede despedir", decía muy angustiada en su Instagram.

Tamara Gorro en su Instagram / Instagram @tamara_gorro

SEPARADA DE SUS HIJOS

La mujer de Ezequiel Garay ha tenido que alejarse de sus hijos pequeños mientras guarda cuarentena, una decisión difícil que ha tomado por la propia seguridad de los pequeños.

"Sí, estoy convencida de que tomamos la decisión más acertada al alejarlos de todo lo malo que está sucediendo. Pero tengo que reconocer, que por mucha positividad que tenga, cada segundo el corazón me llora por no verlos y sobre todo por no saber cuántos días pasarán hasta que lo vuelva hacer...

El mundo se cae cuando escucho “mami me quiero ir contigo, te echo de menos".