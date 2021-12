El contundente llamamiento de Tania Llasera a Marta Ortega: "Me tienes en redes sociales, cuando quieras hablamos"

Tania Llasera es una de las muchas mujeres conocidas en España que reivindican los cuerpos reales en redes sociales. La presentadora ha mostrado en muchas ocasiones su enfado con el imperio Inditex por la falta de diversidad en sus tallajes y sus modelos.

Llasera acaba de unirse a un proyecto de Amazon para promover las pequeñas y medianas empresas españolas y ha aprovechado la presentación de esta nueva iniciativa para dar visibilidad también a la lucha contra los estigmas de las tallas grandes.

Y es que la presentadora cree que la llegada de Marta Ortega al frente de Inditex puede servir para continuar activamente con su lucha bodypositive y ha querido pedirle a la empresaria que haga ropa para todas las mujeres y conseguir así que nadie tenga problemas en encontrar prendas en las tiendas.

"Yo creo que Marta Ortega al final siempre ha estado obviamente muy ligada a la tienda y espero que sea un soplo de aire fresco en el sentido de que sean más diversas cada vez las modelos, el tallaje y que, sobre todo, no tengamos que escondernos las que tenemos más talla y recibir la ropa en casa y solo poder comprar online, que podamos ir a una tienda y con todo lujo de relajación y facilidad, podamos probarnos la talla que realmente queramos in problemas y sin esconderlos", reiteraba.

Además, Llasera también ha querido tender la mano a la heredera de Amancio Ortega para colaborar con ella a la hora de fomentar las tallas grandes en los grandes comercios: "Marta, me tienes en redes sociales, siempre que quieras me mandas un DM y yo te contesto feliz y te doy mi teléfono. Cuando quieras hablamos".

Tania Llasera, contra Amancio Ortega por las tallas de Zara

Hace tan solo unos meses, la presentadora manifestó un auténtico enfado tras entrar en una tienda de Zara para comprarse unos vaqueros y darse cuenta de que la única talla que le cabía era la más grande.

"¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL? Vale que hace años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tu tienda de Zara. Porque nada me cabía y me enfadé porque dije 'Tampoco estoy para que no me quepa nada de Zara'. Y ahora me cabe pero soy la talla más grande que hay", explicaba en un vídeo a través de Instagram Stories, mostrando cómo lo quedan los vaqueros.

"¿En qué mundo cabe? Que estamos creando problemas a la gente joven. Porque tienen un cuerpo perfectamente normativo y tienen que comprar una XL. ¡Una XL! No tenéis vergüenza. No me parece normal", concluía visiblemente molesta.

Además, Tania publicó un post en Instagram mencionando a la firma de ropa para volver a denunciar el tema del tallaje: "Queja del día en mis stories sobre las tallas en @zara…a ver si os ponéis las pilas con el tema Amancio te lo pido POR FAVOR".