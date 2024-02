Taylor Swift dona 100.000 dólares a la familia de la mujer asesinada a tiros en la Super Bowl

Taylor Swift fue la protagonista indiscutible de la final de la Super Bowl, que tuvo lugar el domingo en Las Vegas entre los Kansas City Chiefs y a los San Francisco 49ers. Más allá del resultado del partido y la actuación de Usher, ella robó todas las miradas cuando el equipo de su novio Travis Kelce venció y lo celebró dándole un romántico beso delante de las cámaras.

La cantante bajó al campo tras el partido y el triunfo de los Chiefs y quiso estar con su chico, un momento que esperaban tanto sus fans como la propia NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce

La celebración fue opacada cuando el lunes se dio a conocer que Lisa López-Galván, una mujer mexicana, había sido asesinada a tiros en los desfiles posteriores al partido. Además, una veintena de personas resultaron heridas como resultado de la riña callejera, que desembocó en el tiroteo.

"Los resultados preliminares de la investigación han demostrado que no existe ningún vínculo con el terrorismo o el extremismo violento doméstico", explicó la Policía de Las Vegas.

El incidente ha conmocionado a la NFL y a la propia Swift, que no ha dudado en donar 100.000 dólares a la familia de la víctima, según ha informado The Guardian. Un familiar publicó una campaña de recaudación en Go Fund contando que Lisa tenía un marido y dos hijos que vivían de su sueldo.

El objetivo que se pusieron fue de 75.000 dólares, sin embargo, lo superaron con creces y el viernes alcanzaban los casi 240.000 dólares. "Le envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida", escribió la cantante en la plataforma.

