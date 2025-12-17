Taylor Swift entregó 197 millones de dólares en bonificaciones a sus empleados: así fue el momento

Taylor Swift actuando en su 'The Eras Tour' en Londres | Getty Images

El The Eras Tour fue todo un evento cultural y musical sin precedentes, tanto por la cantidad de personas que conmovió a lo largo de todo el mundo como por los ingresos obtenidos con la gira.

En total, la estadounidense recaudó dos mil millones de dólares en tan solo 21 meses, pero quiso compartir los frutos de su éxito con sus trabajadores.

Para ello, destinó 197 millones de dólares en bonificaciones a los miembros de su equipo, tal y como hemos podido ver en la docuserie The End of an Era en Disney+.

Camioneros, bailarines, técnicos de iluminación y sonido, equipo de vestuario, peluqueros, fisioterapeutas y personal de seguridad y de producción de vídeo recibieron un cheque de agradecimiento.

Según rumores, la cantidad media de este agradecimiento sería de unos 50.000 dólares por persona. Sin embargo, los bailarines habrían recibido 750.000 dólares cada uno, unas cinco veces su salario anual; y los camioneros 100.000 dólares cada uno, lo que equivale a un salario anual típico.

Una anuncio muy personal

Para hacer llegar la noticia a sus trabajadores, la cantante escribió a mano cada una de las notas, algo que la artista confiesa que le llevó semanas.

En uno de los vídeos, podemos ver cómo Taylor Swift se encuentra reunida con parte del equipo, compartiendo que esta ha sido la experiencia "más dura que cualquier cosa que haya hecho nunca en directo".

A continuación, la cantante de The Fate of Ophelia pidió a uno de los asistentes que abriera la carta y la leyera en voz alta, provocando la emoción de todos ellos.

“Hemos recorrido el mundo como nos habíamos propuesto. Encantamos al público, pero también echamos de menos a la familia. Mi gratitud no sale toda de un banco, pero aquí (...) dólares, sólo para dar las gracias. Con cariño, Taylor”, decía la nota.

Y es que Taylor ya ha expresado en el pasado que ve lógico este tipo de actitudes: "Si una gira va mejor de lo esperado, los que trabajan deben beneficiarse"