Taylor Swift ayudó a un actor de Marvel a dar una sorpresa a su futura esposa

El actor Simu Liu, el cual debutó dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como protagonista en la película Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, hizo una confesión en The Tonight Show de Jimmy Fallon que ha causado envidia entre los fans de Taylor Swift.

La mujer del superhéroe es una swiftie desde hace años, por lo que Simu Liu tuvo una gran idea para sorprender a su pareja después de pedirle matrimonio en París: un vídeo personalizado de la mismísimaTaylor.

"Las canciones de Taylor Swift y su música fueron una parte importante del inicio de nuestra relación, conocerla a través de esas canciones y por qué significaban tanto para ella", confesó el actor sobre su esposa, quien trabaja como ejecutiva de marketing digital.

La ayuda de Taylor

Según declaró el actor, no quería perder la oportunidad de hacer de su pedida de mano un momento aún más especial, a pesar de que tan solo había coincidido con Taylor un par de veces.

"Contacté con Taylor a través de su publicista y le dije: 'Oye, ¿hay alguna manera de convencerte de hacer un video de dos segundos solo diciendo felicidades?'. Y literalmente dos días después me lo envió, y pude mostrárselo. Así que Taylor Swift fue la guinda del pastel", confesó Simu Liu.

A continuación, el actor contó lo emocionada que se puso su esposa y cómo "se volvió completamente loca". Y es que la pareja ha demostrado en múltiples ocasiones ser grandes fans de la cantante, coleccionando una gran cantidad de los famosos friendship barcelets.