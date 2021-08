"No tenéis ni idea": Paula Echevarría estalla ante las críticas por cómo alimenta a su bebé

Desde que se quedó embarazada de su segundo hijo, Paula Echevarría no ha tenido problema en compartir en redes sociales diferentes momentos de su embarazo, y posparto.

Siempre lo ha hecho desde una forma muy real, para visibilizar lo que le ocurre a miles de mujeres a diario: desde la realidad del cuerpo posparto, a pedir consejo sobre la lactancia materna, donde muchas de sus seguidoras les explicaron sus experiencias.

Si bien la actriz decidió optar por la lactancia a demanda con su hijo Miguel, cuatro meses después ha compartido una bonita imagen en la que la vemos dándole el biberón a su bebé. Y a pesar de lo bonito e inocente de la imagen, se ha llevado un buen número de críticas por el simple hecho de aparecer dándole el biberón a su hijo en lugar del pecho, desconociendo completamente los motivos que le han llevado a optar por el biberón.

"Estoy flipando con los comentarios de la foto que he puesto porque le estoy dando el biberón a mi hijo. Nunca pensé que la gente pudiese ser tan atrevida, tan metomentodo, tan desinformada, tan bocazas, tan kamikazes a la hora de lanzar cualquier tipo de comentario. Nunca me dejará de sorprender la humanidad", ha empezado diciendo a través de un vídeo grabado desde su coche y que ha publicado a través de Instagram Stories.

"No voy a dar ningún tipo de explicación, para empezar porque es mi hijo, y hago lo que yo considero como madre que soy", ha continuado explicando, visiblemente molesta.

"No tenéis ni idea los que habláis. No sabéis si le estoy dando el pecho todavía y es leche que yo me he extraído, si le estoy dando el pecho y eso es un refuerzo, si le he dado biberón desde que nació porque a mí me ha dado la gana y no tenéis que juzgar nada", ha añadido.

"No sabes en qué llaga puedes estar metiendo el dedo"

"Hay que ser un poco más empático, porque en mi caso yo decido si le doy el pecho o le doy el biberón, o le doy pecho y biberón, o solo pecho o solo biberón, pero hay gente que ni siquiera tiene la opción, no le queda más remedio. Conozco a muchas mujeres que quieren dar pecho y, por lo que sea, se les corta, o no alimenta al niño... Que cada uno sepa lo que tiene. Que nadie se meta en la vida de los demás porque no se sabe en qué llaga puedes estar metiendo el dedo", ha concluido.