Paula Echevarría muestra su barriguita posparto: "Esta es mi realidad"

Paula Echevarría daba a luz a su segundo hijo, Miguel Jr, el domingo 11 de abril. La actriz y su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, se mostraron llenos de felicidad al dar la bienvenida a su primer hijo en común con varias publicaciones en redes sociales.

Cuatro días después, Paula ha querido compartir también la realidad del posparto, algo que parece un tema tabú pero que muchas caras conocidas como la intérprete están intentando visibilizar y normalizar.

Paula ha publicado un breve vídeo en el que la vemos con cara de sorprendida mientras se pregunta "Si el bebé ya está fuera... ¿Qué hay ahí dentro aún?", mostrando su barriguita todavía hinchada tras el parto. "¿Será la felicidad que ocupa lugar", ha añadido bromeando.

"Esta es mi realidad"

A continuación, Paula ha explicado un poco más sobre cómo está siendo su posparto: "Me gustaría aclarar que esta es mi realidad, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. ¡Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!"

La necesidad de normalizar el posparto

Cada vez son más las mujeres que utilizan las redes sociales para visibilizar y normalizar los cambios que se producen en el cuerpo tras dar a luz. Pilar Rubio también mostró su tripita 11 días después de dar a luz a Máximo Adriano, su cuarto hijo con Sergio Ramos, siendo su caso muy distinto al de Paula, ya que ella a penas tenía barriga.

También lo hizo María Pombo el pasado mes de enero, para que otras mujeres vieran que es algo completamente normal y que el cuerpo se va recuperando poco a poco. En noviembre de 2020, Rosanna Zanetti también se animó a mostrar su cuerpo dos semanas después de dar a luz.

Y no solo se trata de la tripita, Sara Sálamo publicó recientemente un vídeo en el que mostraba cómo se le estaba cayendo el cabello tras el embarazo, explicando que se trata de un efecto llamado efluvio telógeno.