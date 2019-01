The Weeknd, criticado por la comunidad LGBTQ por su última canción ‘Lost in the fire’

The Weeknd estrenó este viernes el single ‘Lost In The Fire’ , una colaboración con el productor francés Gesaffelstein , cuya letra está levantando ampollas entre la comunidad LGBT , que la tachan de “lesbofóbica” y “bifóbica”, criticando al cantante canadiense por hacerle “una flaco favor” a las mujeres lesbianas o bisexuales.

‘Lost in the fire’, de The Weeknd junto a Gesaffelstein / YouTube

En concreto, la estrofa que más controversia está levantando es en la que canta: “You said you might be into girls / Said you going through a phase / Keeping your heart safe / Well, baby, you can bring a friend / She can ride on top your face / While I fuck you straight”; lo que viene a decir “Dijiste que podrían gustarte las chicas / Que estabas atravesando una fase / Manteniendo tu corazón a salvo”, entonces la invita a “traerse a una amiga” para que “se lo monten” mientras él… ¿Se hace el machote? “Los tíos cis cantan sobre las mujeres queer como si fueran conquistas y como sus pollas fueran terapia de reorientación sexual”, comentaba Trish Bendix, editora en la revista INTO.

Tanto NME como la revista INTO, analizan la letra de la canción ‘Lost in the Fire’ y coinciden en criticar la objetificación de la mujer ‘queer’, ridiculizando su orientación sexual al convertir la bisexualidad o el lesbianismo en la fantasía heterosexual de un hombre que con su “fuck you straight” pretende “reconvertirla” o “reconducirla”, como si homosexualidad tuviera corrección.

Cantantes abiertamente homosexuales como Amber Bain (The Japanese House) o su exnovia Marika Hackman, lamentan que The Weeknd haya “ridiculizado, convertido en fetiche y menospreciado el lesbianismo en un solo verso”.

Muchas usuarias han sido más directas, afirmando que frases como “fuck you straight”, “representan la mentalidad de los hombres que violan a lesbianas porque creen que pueden ‘convertirlas’"

¿También se ha metido con Drake? Así lo afirman muchos fans, que ven en otra estrofa de la canción una clara alusión al hijo secreto del también cantante canadiense, al decir: “Solo quiero un bebé con la chica correcta / Porque no sería el tipo de persona que los esconde”. Y claro, los memes no han tardado en llegar…

¿Qué opinas tú de la letra de la canción ‘Lost in the Fire’ de Gesaffelstein y The Weeknd?