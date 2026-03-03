Así es el escenario de 'FUTTTURA' de TINI en sus conciertos en España

Después de muchos meses de espera, TINI anuncia su ansiado FUTTTURA en España. La artista argentina llevará este concepto que traslada al directo todas sus eras musicales desde la serie Violetta a Valencia, Barcelona y Madrid en 2027.

Las entradas para ver el nostálgico y potente show en las seis fechas en España se pondrán a la venta este miércoles 4 de marzo, pero ya conocemos algunos detalles sobre los conciertos.

Así será el escenario, según el Movistar Arena

FUTTTURA cobrará otra forma en España: a diferencia de su despliegue en Buenos Aires y otras ciudades de Latinoamérica, TINI deja atrás el concepto de festival de sus directos y lo cambia por conciertos en los que cantará los temas de toda su discografía.

Como la artista cambia de forma el espectáculo que ya presentó en 2025, el escenario era uno de los grandes misterios, y el Movistar Arena de Madrid ha desvelado el plano sobre el que los fans podrán comprar las entradas de los shows.

Tal y como se muestra, el escenario estará formado por una pasarela que acabará en forma de rombo y que parece que ocupará gran parte de la pista, por lo que parece que TINI planea hacer un gran show con mucho baile y movimiento que se vea desde cualquier parte del recinto.

Por otro lado, el plano revela que no habrá entradas Front Stage: la pista no parece que esté dividida y, por ende, solo se podrán comprar entradas de pista general. Por su parte, la grada estará abierta al completo.

Eso hace que en los conciertos del Movistar Arena puedan asistir más de 15.000 personas. Y en lo que respecta al Roig Arena de Valencia y el Palau Sant Jordi de Barcelona, probablemente la estructura sea la misma para llevar a cada recinto el mismo show.