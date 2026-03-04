Así vivió Rosalía el partido Barça-Atlético en el Camp Nou: con Diego Ibáñez y gafas de sol

Tras hacer historia en los BRIT Awards, Rosalía asistió el martes 3 de marzo al Camp Nou para apoyar al Fútbol Club Barcelona durante el partido de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

A pesar de los ánimos de la estrella del pop, el equipo catalán no pudo remontar el 4-0 que encajó el conjunto madrileño en el anterior encuentro. Y, aunque el Barça ganó 3-0, se queda a las puertas de jugar la final de la competición.

La tensión no evitó que Rosalía viviera con gran euforia la jornada deportiva, a la que acudió con gafas de sol, una fudanda del Barcelona y una piruleta a juego junto a su hermana Pili y Diego Ibáñez, el vocalista del grupo Carolina Durante. En un vídeo compartido por la propia artista, aparece celebrando con mucha energía el penalti de Raphinha.

Lo cierto es que Rosalía es una gran aficionada del Barcelona, y así lo ha demostrado varias veces. "Soy muy del Barça, pero full del Barça. Se me pone la piel de gallina cuando escucho toda la gente gritar el himno en el estadio", dijo la cantante hace tiempo, según recoge DAZN.

Diego Ibáñez, Pili y Rosalía en el Camp Nou | Instagram @rosalia.vt

Quien no es muy fan del Barcelona es Diego Ibáñez, un fan confeso del Real Madrid. En una entrevista con El País, el cantante habló sobre su relación con el Atleti: "Mi abuelo era del barrio de La Latina y del Atlético de Madrid. Por eso le tengo cariño al Atleti y, cuando han sido campeones de liga, me he alegrado", comentó. Ibáñez, por tanto, iba con el Atleti, algo que Rosalía y Pili aprovecharon para reírse de él mientras el Barcelona acumulaba goles.