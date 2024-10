El tiroteo que provocó Puff Daddy para defender a Jennifer López en Nueva York

El rapero Puff Daddy está en el ojo del huracán: además de estar detenido por numerosas acusaciones de acoso, abuso sexual y violaciones, son muchas las investigaciones en paralelo que se están llevando a cabo sobre el rapero.

Las fiestas controvertidas del artista han puesto el foco en los invitados más habituales, destacando por encima de todos a Justin Bieber, posible víctima de abusos por parte de P. Diddy.

Además, también de manera problemática, el rapero ha tenido diversas parejas a lo largo de las décadas, las cuales incluso ha solapado. Y con ellas ha tenido hasta siete hijos.

Entre todas las parejas de Sean Diddy Combs destaca la de Jennifer Lopez, la cual se remonta a finales de los años 90. La cantante estuvo con el rapero durante tres años.

Los artistas se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción If You Had My Love, cuando ellas apenas comenzaba con su carrera musical pese a ser ya casi tan reconocida como Daddy en su respectivo campo.

La relación estuvo protagonizada por graves controversias. De hecho, el romance ya comenzó con una situación peliaguda: el rapero tenía una relación intermitente con Kim Potter, pero siempre han defendido que en ese momento no estaban juntos.

Fue en los premios Grammy 2000 donde se dejaron ver de manera pública por primera vez.

Un tiroteo en Nueva York

Pero la polémica más sonada ocurrió un año antes, aunque no afectó a la relación. Fue en 1999, en un bar de Nueva York, tal y como publicó en ese entonces la revista Forbes.

Ambos acudieron al bar Hot Chocolate de la Gran Manzana para celebrar el lanzamiento del álbum debut del artista emergente Jamal “Shyne” Barrow. Ya avanzada la noche, JLo y Matthew Allen, un hombre del club, se enzarzaron en una discusión después de que ella le derramara sin querer una copa.

Puff Daddy y Jennifer Lopez en 1999 | GETTY

Ante lo que estaba ocurriendo, Diddy fardó delante de él con un fajo de billetes, lo que le hizo enfadarse a Allen y comenzar una pelea con el rapero, que acabó en un tiroteo: Daddy comenzó a disparar en el local, dejando a tres personas gravemente heridas.

Una de ellas, Natania Reuben, señaló a Diddy como el responsable del tiroteo. Y aunque cuando llegó la Policía la pareja ya no estaba en el local, fueron detenidos a pocos metros.

JLo y P. Diddy, detenidos

Una vez en la comisaría, fueron arrestados por poseer un arma. Eso sí: la artista fue liberada rápidamente, mientras el rapero y el guardaespaldas del bar, Anthony 'Wolf' Jones, también detenido, se tuvieron que enfrentar a un juicio que duró semanas.

Finalmente ambos fueron absueltos, y en contraposición Barrow, el artista emergente protagonista de la fiesta, fue declarado culpable y sentenciado a nueva años de prisión.

Este 2024 el músico Rodney 'Lil Rod' Jones Jr. ha demandado a Daddy por acoso y abuso sexual, y en este juicio, el exabogado del rapero fue llamado a declarar y aseguró que su cliente fue el responsable de disparar aquella fatídica noche en Nueva York, después de que JLo le entregara el arma que llevaba en su bolso.

Ruptura por infidelidad

Pese a todo lo que superaron juntos en 2001 su relación llegó al final. Pero fue en 2023 cuando se reveló la razón de la ruptura. Y es que Jennifer Lopez explicó en la revista Vibe que el rapero le fue infiel.

"Tuve una relación con Puff en la que lloraba y me volvía loca, realmente me afectó toda la vida. Nunca lo pillé, pero lo sabía. Decía que iba a ir a un club durante un par de horas y luego nunca volvía esa noche. Tenía que pensar, '¿quiero estar en casa con los niños dentro de 10 años preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?'", aseguró.

Pese a todo, la artista declaró en 2017 que Puff fue uno de sus grandes amores. De hecho, en 2018 se reencontraron después de tanto tiempo en Las Vegas y ambos compartieron un momento muy cercano.