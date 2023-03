Todos los logros que ha conseguido Rosalía en lo que va de 2023

Si 2022 ha sido el año de la consagración de Rosalía como artista global, no queremos imaginar qué supondrá este año en su carrera profesional y personal. Solo llevamos tres meses de 2023 y la cantante ya ha conseguido varios reconocimientos de gran nivel.

A su progreso como estrella internacional se une su estabilidad en el amor. El pasado viernes la cantante y Rauw Alejandro, que son pareja desde finales de 2019, anunciaban por sorpresa que se habían comprometido. El final del videoclip de Beso, una de las tres uniones de su EP, no dejaba lugar a dudas. Rosalía había dicho que sí.

Productora del año en los Billboard Women in Music Awards

Imparable en su camino por hacer historia en la música.

La cantante recibía el reconocimiento a Productora del Año el pasado 2 de marzo en una ceremonia en la que hasta Lana del Rey tuvo palabras de cariño hacia la catalana, a la que describió como una "inspiración". "Ya no me imagino otra manera de hacer música que no sea produciéndola", aseguraba la cantante, que también declaró su amor por la autora de Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd. "Lana del Rey, te quiero", dijo.

El premio a Productora del Año supone el segundo Billboard de Rosalía. En 2019 la cantante recibió el Premio Rising Star en los Billboard Women in Music Awards y ese año se convirtió en la primera artista española en recibir ese honor.

La cantante, que en 2018 lanzó el disco El Mal Querer, y en 2017, Los Ángeles, fue reconocida con este premio "después de cambiar el sonido de la música convencional de hoy con su pop fresco influenciado por el flamenco".

El lanzamiento de su propia Coca Cola

Que una de las marcas más conocidas del mundo se haya fijado en Rosalía para crear una bebida con su nombre, inspirada en el poder de transformación de la música y con un packaging totalmente especial es síntoma de que su poder de atracción no tiene límites.

Precisamente para el lanzamiento de su propia CocaCola la cantante compuso y grabó LLYLM, una rumba en spanglish que la ha llevado al número1 en su era post Motomami.

Protagonista musical del desfile de Louis Vuitton

Durante algo menos de media hora, Rosalía puso banda sonora al desfile de la nueva colección otoño-invierno de Louis Vuitton para la temporada 2023/2024 el pasado mes de enero. Camarón de la Isla aterrizaba en París de la mano de la artista española más internacional del momento.

Hizo un repaso por algunos de los temas más emocionales -y populares- de sus tres álbumes, aquellos que han trascendido a pesar de su clara evolución natural y musical.

Esta fue la primera vez que escuchamos las versiones maquineras, petarderas y algo techno de Despechá, Saoko y Cuuuute, con la que cerró el desfile igual que ha hecho en todos los shows de su Motomami World Tour.

Colaboración con Barça y Spotify

Rosalía es blaugrana. Nada extraño, ya que la cantante nació en Esplugues de Llobregat, un barrio obrero a las afueras de Barcelona.

Ahora que la cantante triunfa por todo el mundo con su música, el logotipo de su último disco -Motomami- se ha podido ver de forma exclusiva sobre el pecho de los jugadores y jugadoras del FC Barcelona. El equipo ha convertido su camiseta oficial en un espacio de celebración musical de la mano de Spotify, main partner del Club.

La camiseta del Barça x Rosalía ya está agotada en la web oficial, donde se vendía por un precio de 399,99 euros.

Imagen y colaboración con Cupra

No es nada raro que Rosalía se una a Cupra. La cantante nació a tan solo cuatro kilómetros de la sede de la marca, situada en Martorell (Barcelona). Una misteriosa colaboración que va más allá de los coches y la velocidad.

La cantante ha creado un nuevo abecedario con conceptos diferentes a los que ya recita en su conocidísimo Abcdegf. "S de si no lo entienden ya lo entenderán", dice en uno de sus versos.

Cabeza de cartel en los festivales más prestigiosos: Lollapalooza, Primavera Sound y Coachella

Un nuevo show, un nuevo concepto, una nueva performance. El Motomami Festival Tour ya ha arrancado y está siendo diferente a lo que vimos el año pasado, cuando Rosalía llevó a cabo 12 conciertos en España y 34 alrededor del mundo que la consagraron como una artista global. Colgó el cartel de todo vendido en ciudades como Nueva York, Chicago o Miami y la explosión Motomami comenzó a contagiarse por todo el mundo.

Un show con referencias y homenajes a la música latina, retazos de flamenco, sintetizadores y una milimetrada coreografía en un escenario extremadamente minimalista que obligaba a poner la mirada sobre Rosalía, como si ella fuese la obra de arte a la que hay que admirar en la fría sala de un museo.

Este 2023 el show de la artista parará en los festivales más conocidos del mundo. Los Lollapalooza de Latinoamérica y Francia, doblete en el Coachella en Estados Unidos, los tres Primavera Sound (Barcelona, Madrid, Oporto) y un periplo por Europa que la llevará hasta Italia, Bélgica, Suiza o Dinamarca.

El estreno de RR, un EP sobre su relación con Rauw Alejandro

El momento más esperado por los fans de Rosalía y Rauw Alejandro se ha hecho realidad. "Tres años, tres canciones", decía la cantante en su charla con Ibai Llanos sobre el por qué de sacar un EP en vez de una sola colaboración musical. RR está compuesto por Beso, Vampiros y Promesa, tres canciones con las que Rosalía y Rauw Alejandro relatan las fases de su relación, desde la pasión de los inicios hasta el compromiso públixo.

Con el estreno del EP llega además el anuncio más importante de la vida personal de la artista. Rauw Alejandro y Rosalía han desvelado su compromiso en los últimos segundos del vídeo de Beso, donde se ve a Rosalía muy emocionada enseñando el gigantesco anillo con el que el puertorriqueño le hizo la gran pregunta.