Todos los tatuajes de Natalia Lacunza y su significado

Hubo un antes y un después en la vida de Natalia Lacunza tras pasar por Operación Triunfo: la academia fue su plataforma de lanzamiento como cantante y compositora y eso quedó marcado en su piel.

El primero de los tatuajes que recuerdan este importante momento en su carrera es el gran dibujo gótico que lleva en la mano derecha. Les prometió a sus amigos que se lo haría si entraba en el talent, pero se lo hizo antes de ello guiada por su intuición de que seguro que terminaría en el famoso programa.

Encima de él, muchos meses después, se dibujó un angelote con cuernos y cola de diablo que, según la navarra, simboliza la relación de amor odio que tiene con su guitarra.

Al igual que para otros muchos artistas que participaron en el programa, su paso por OT fue un auténtico bombazo vital que la obligó, después de meses de intenso trabajo y de muchas emociones contradictorias, a tomarse unos días de descanso y marcharse a Londres para pararse, meditar y respirar. Era julio de 2019 y allí conoció al tatuador —que después se convirtió en uno de sus mejores amigos— autor de uno de los dibujos más especiales que Natalia Lacunza luce: está en su su pierna derecha y es una nube que llora corazones, recuerdo de aquel momento de caos. Y aunque no fue concebido para ello, terminó convirtiéndose en el logotipo de su segundo disco EP2.+

En esa misma pierna, en la espinilla, tiene pintado un pequeño libro con el título Sos mi Sol.

Símbolos de fuerza femenina

Los mensajes feministas en el cuerpo de Natalia son numerosos, desde el primero que se hizo cuando cumplió 18 años: la palabra Artemis debajo de su pecho izquierdo en honor a las arqueras que se cortaban esa mama cuando salían a cazar para poder colocarse el arco en ese lado.

Además, nada más salir se tatuó la cara de una mujer, en el brazo izquierdo, símbolo de la fuerza y la energía femenina. El mismo significado que tiene la gran rosa atravesada por un puñal que se ve debajo del otro brazo: “La rosa representa a las mujeres y la espada son los problemas e impedimentos que nos pone la vida”. Otra rosa de color rojo adorna su axila izquierda.

[[H3:Amor, amor, amor…]]

El amor también ha dejado huella en la piel de la cantante. En el inicio de su escote, se puede leer MI AMOR. La palabra AMOR, TU AMOR, también aparece en la pantalla del móvil de color lila que tiene dibujada en el antebrazo izquierdo.

Un poco más arriba del teléfono, una golondrina es el homenaje que Lacunza rinde a su padre, al que siempre le han gustado mucho los pájaros y al que le decía: “Cuando sea mayor me voy a tatuar un pájaro por ti”.

Entre palabras motivadoras

Cerca del dibujo dedicado a su padre se puede leer la palabra CORASHE, el título de una canción de Naty Peluso de la que asegura que se enamoró “muchísimo porque me hacía sentir súper fuerte”. “Básicamente es, literalmente, la fuerza y la valentía, y el decir vamos a echarle un par a la vida y vamos a intentarlo. Hay que seguir siempre los instintos y lo que queremos realmente y lo que nos pida el corazón, y hay que ser bastante valiente para hacer eso”, le contaba a Buenafuente sobre ello.

Otra canción forma parte de esos recuerdos que la intérprete de Nana triste lleva tatuada en el interior de su muñeca izquierda: Only, una canción de Ry X que le ha marcado muchísimo.

Si la golondrina adorna parte de su codo izquierdo, el codo opuesto luce un curioso dibujo: un ojo bajo el cual se puede leer: LOOK AGAIN. Este también es uno de sus primeros tatuajes y el mensaje le sirve como consejo porque las cosas no son lo que parecen a primera vista.

Y así hasta veinte o más

Un escudo con las iniciales H C N, dos sirenas, un cáctus, un ciervo, la letra X que comparte con su grupo de amigas del cole, flores, un gato, unas hormiguitas —”porque son muy pequeñas y muy trabajadoras”— son otros de los símbolos y dibujos que lleva en sus brazos y que son fáciles de descubrir.

Pero tiene otros tatuajes, colocados en sitios estratégicos, que son más difíciles de ver, dos en la espalda y uno en la parte alta del muslo, que parecen dos corazones latiendo.