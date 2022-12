Tom Hanks habla de su enfermedad: "La basura que he comido me ha generado diabetes de tipo 2"

Tom Hanks asegura que tiene diabetes tipo 2 por haber sido un idiota. Lo dijo en 2013, cuando hizo pública su enfermedad, y lo volvió a repetir este lunes en El Hormiguero durante su visita para promocionar la película Un vecino gruñón junto a la actriz Mariana Treviño.

"Toda la basura que he comido me ha generado diabetes de tipo 2. Por eso es tan importante cuidar tu cuerpo, porque aunque de pequeño comas hamburguesas, luego de mayor te pasa esto. El cuerpo es como el templo de Dios", dijo el actor cuando Pablo Motos llamó la atención sobre su pérdida de peso.

"Ahora tengo que tener cuidado con lo que como, y mantener un poco la línea de mi cuerpo, que es como un templo", añadió el actor al que esta enfermedad le ha cambiado la vida.

Tom Hanks, de 66 años, recibió este diagnóstico cuando tenía 57, después de que los médicos le avisasen de que su mala alimentación y sus constantes cambios de peso podrían pasarle factura.

"He sido un absoluto idiota por no haber controlado como es debido mi dieta", dijo entonces en el programa de David Letterman, para luego añadir en Radio Times: "Soy parte de una generación de estadounidenses perezosa que ha seguido bailando ciegamente durante la fiesta y ahora está enfermo (...) Yo era un tipo pesado. Has visto mis películas y sabes cómo estaba. Era un completo idiota".

La diabetes tipo 2 es la variedad más común de la diabetes entre las personas de edad avanzada. En muchas ocasiones está asociada con los malos hábitos alimenticios y puede ocasionar numerosos efectos secundarios, desde ceguera e insuficiencia renal a pérdida de miembros inferiores o aumento del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Además, los síntomas de este trastorno incluyen la necesidad de orinar mucho, sentir sed constantemente y sentirse cansado.