El truco del nuevo look de Blanca Suárez que puedes lucir sin arrepentirte

Blanca Suárez se ha dejado ver este fin de semana en el Festival de Málaga, donde se encuentra promocionando su nueva película para Netflix, 'A pesar de todo'.

A la actriz le encanta arriesgarse en cuanto a moda se refiere. No tiene miedo a looks distintos, con detalles que no pasan desapercibidos. Desde las uñas hasta la funda del móvil, Blanca siempre cuida cada cosa que luce. Por eso mismo, todo hacía presagiar que la actriz sorprendería en la alfombra roja del festival del Málaga, y así ha sido.

Mientras que por la mañana eligió un vestido color aguamarina con un moño recogido en el pelo (imagen superior), por la noche sorprendió con un flequillo postizo que le daba un toque muy sofisticado a su look, protagonizado por un vestido de color negro con lunares firmado por Elie Saab. ¡Muy favorecida!

Blanca Suárez en el Festival de Málaga 2019 con su nuevo flequillo / Gtres

La actriz se mostró muy cómplice con sus compañeras de reparto en la película, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta.