El twerking de Berta Vázquez recién levantada que arrasa en la red

Berta Vázquez es una de las actrices españolas con un gran número de seguidores en las redes sociales. Ahora les ha dado una alegría a sus más de 700.000 followers en Instagram con un vídeo que ha subido, aún más, las temperaturas.

"I woke up like this" (me he levantado así) es la escueta frase que acompaña un sensual twerking con el que la actriz ha decidido empezar el día. En el vídeo podemos ver a Berta vestida con una camiseta oversize haciendo el característico movimiento de trasero.

La publicación ya supera las 370.000 visualizaciones y más de 1.400 mensajes llenos de palabras bonitas de sus fans.