Los últimos trabajos de Eva Longoria, su actual pareja, cuánto mide y su hijo Santiago

Eva Jacqueline Longoria Bastón, conocida comoEva Longoria, nació con una estrella y en ella se ha convertido. La actriz estadounidense de 48 años ha protagonizado decenas de películas y series, aunque su papel más reconocido es el de Gabrielle Solís en Mujeres desesperadas (2004-2012) y le permitió el salto a Hollywood.

A pesar de haber nacido en Texas, tiene ascendencia mexicana y española (concretamente asturiana). Se enteró en 2017 de sus raíces ibéricas porque le dijeron que tanto ella como su padre venían de una pequeña aldea asturiana llamada 'Llongoria'. Estos antepasados emigraron a EEUU en el 1600.

El lado asturiano de Eva Longoria

"Finalmente he descubierto mis raíces! Deseaba visitar el pequeño pueblo de donde vinieron mis antepasados y donde mi apellido nació hace años", compartió en sus redes en 2017.

En 2022, Eva recibió el título del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias de la mano de Olivia de Borbón y Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasany en una preciosa ceremonia en la catedral de Oviedo. Acudió junto a su madre Eva Mireles y su hijo Santiago Enrique.

Inicialmente, quería ser modelo de pasarela pero fue rechazada por su baja estatura, ya que solo mide 1'55m. No desistió en su empeño y terminó ganando el título Miss Corpus Christi en 1998.

Fue ganando fama y le ofrecieron mudarse a Los Ángeles para unirse a una compañía de teatro. Le salieron los primeros trabajos en televisión en papeles pequeños como Beverly Hills, 90210 y General Hospital. Ella no sabía que en 2004 entraría a formar parte del elenco de Mujeres desesperadas junto a Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross.

En ella interpretaba a Gabrielle Solís, un ama de casa joven y adicta a las compras que era infiel a su marido. Este papel le dio una nominación a los Globos de Oro.

En los últimos años, la hemos podido ver en películas como BoJack Horseman, Dog Days, Dora and the Lost City of Gold, Grand Hotel o Sylvie's Love.

Eva Longoria es una activa filántropa, especialmente con las personas latinas. Es productora del documental La cosecha, que habla de los 500 000 niños trabajadores agrícolas inmigrantes en los Estados Unidos, y organizó una fiesta de recogida de fondos para la reelección de Barack Obama en 2011.

De hecho, ahora estrena Flamin' Hot, la primera película de la que es directora y espera ayudar a dar visibilidad a la comunidad latina. En una charla con EFE, ha aclarado que es importante que lo que se ve en televisión no sean estereotipos para poder cambiar conciencias: "Representar bien a los latinos en el cine puede cambiar conciencias. El espectador no va a pensar lo mismo de nuestra comunidad si ve esta historia que si ve Narcos, por ejemplo".

Las parejas fallidas de Eva Longoria

El corazón de Eva Longoria solamente ha estado ocupado por tres personas. Su primer marido fue Tyler Christopher, al que conoció en 2001 durante el rodaje de Hospital General. Fueron amigos, salieron y a los pocos meses se casaron en Las Vegas.

La vida en pareja fue dura para los dos. Eran muy maniáticos y tenían sus costumbres, a las que ninguno estaba dispuesto a ceder. "Ambos tenemos nuestros hábitos a los que no renunciaremos", reveló Longoria en 2003.

Eva Longoria y Tyler Christopher

En enero de 2004, solicitaron el divorcio y hasta 2008 la actriz no habló sobre lo que había pasado: "Era un hombre encantador, pero yo era muy joven. No sabía quién era y todavía estaba luchando como actriz. Fui una esposa terrible".

En 2007, llegó a su vida el segundo marido: Tony Parker, un jugador de baloncesto de los San Antonio Spurs. Llevaban saliendo cuatro años hasta que decidieron casarse en un castillo de Francia.

Eva Longoria y Tony Parker

Todo se derrumbó en 2010 cuando el deportista reconoció haberse estado mandando mensajes picantes con la mujer de uno de sus compañeros de equipo, aunque siempre negó que hubieran tenido relaciones.

La estadounidense sufrió mucho con este divorcio y en una entrevista con Piers Morgan rompió a llorar: "Me rompió el corazón. Es la primera vez que hablo de esto, así que lo siento (por llorar). No estaba de acuerdo con la idea del divorcio porque tenía mi propia identidad siendo Mrs. Parker y siendo una esposa. Cuando eso te lo arrebatan, piensas, ¿quién soy yo?".

Pepe Bastón, el marido de Eva Longoria

Y llegamos al actual marido de Eva Longoria, el empresario de televisión Pepe Bastón. Se conocieron en 2013 y hasta un año después no hicieron público que estaban juntos.

"Estaba saliendo de una mala relación, él también estaba terminando una, así que no hubo conexión. Tuvimos una placentera conversación, pero realmente no hubo una conexión", contó ella durante una entrevista.

Pepe Bastón y Eva Longoria

En 2015 le propuso matrimonio y el 21 de mayo de 2016 se casaron en Valle de Bravo en una lujosa ceremonia junto a celebridades como Ricky Martin, David y Victoria Beckham o Melanie Griffith con Jamie Camil.

Así es el hijo de Eva Longoria, Santiago

Su familia creció en 2018 con el nacimiento de su primer hijo Santiago. El pequeño es la alegría de su casa y sus padres han compartido en varias ocasiones imágenes suyas en sus redes.

En la reciente presentación de su ópera prima como directora, hizo reír a todos los asistentes cuando le pasó el micrófono a su hijo de cinco años y empezó a decir 'Soy mexicano, cabrones'. Ella aclaró que eso se lo había enseñado su padre.

Eva ha contado en varias entrevistas que Santiago habla un español muy fluido e incluso ha llegado a corregirla si comete algún error.

Nunca ha dejado de sorprendernos y habrá que ver que tal es su primera película.