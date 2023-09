El verdadero motivo tras el corte de pelo radical de Aitana

Fue en el mes de mayo cuando Aitana decidió cambiar radicalmente de imagen. La cantante sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió en TikTok un vídeo cortándose el pelo. ¡Adiós, larga melena! ¡Hola, alpha bob!

La publicación no tardó en hacerse viral —acumula más de 3,5 millones de reproducciones— y el nuevo corte de pelo fue calando poco a poco entre sus seguidores.

Ahora ya no nos acordamos de la Aitana de pelo largo, pero su cambio de imagen dio mucho que hablar entonces y despertó también mucha curiosidad. Cuatro meses después, la cantante ha revelado los motivos de este corte y ha recordado también que no es su primer cambio de imagen.

"Te diré que he cambiado siempre", ha explicado en una reciente entrevista en vein.es en la que ha repasado sus distintos cambios de imagen desde que entró en la academia de Operación Triunfo en 2017. "Para la película que he hecho con Netflix, que saldrá el año que viene (Tras la pared), me corté bastante el pelo y eso que ya venía con el corte de pelo de La Última. Ante esto, como ya tenía ganas de cortar máspensé que era el momento ideal para el nuevo proyecto. Cambio en cada trabajo que hago porque me parece muy divertido y para mí la música es justo esto. Saca lo mejor de ti, el momento en el que estás", apunta.

En la entrevista, la cantante repasa algunos de los motivos de otros cambios de imagen y cuenta también qué otras opciones barajó para acompaña el lanzamiento de alpha.

"En Spoiler ya me corté el pelo de como lo tenía en Operación Triunfo. Luego, en 11 RAZONES me puse dos colores y ese lo llevé un año entero, si luego se me cayó el pelo por aquí detrás (se ríe) Me lo decoloré tanto por ese rubio. Luego en la era de ese segundo álbum me lo puse negro entero, y ya pensaba que este disco no podía ser menos. Tenía que cambiar algo, pensé en teñirlo de otro color o hacer algo más diferente", apunta.

Aitana asegura que Alpha le pedía un cambio de look porque es "una era completamente distinta" y no descarta cambiar pronto, o quizás quedarse con esta otra opción: "Porque ya lo he hecho y creo que lo seguiré haciendo. O no, quizás me quedo con un estilo en particular (se ríe)".