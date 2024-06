La vida personal de Mahmood: su edad, cuándo participó en Eurovisión y su última pareja conocida

Alessandro Mahmoud, conocido por su nombre artístico Mahmood, es un cantante italiano de 31 años que comenzó su carrera en 2012 como concursante de The X Factor, aunque no tuvo el éxito esperado y un año después empezó a trabajar como camarero. Aun así, el artista lo siguió intentando hasta que en 2019 ganó el prestigioso certamen Sanremo 2019 en Italia con Soldi, la canción que después le valdría la segunda posición en Eurovisión 2019.

Mahmood aprovechó esta exposición a nivel global para relanzar su carrera musical, y ha debido hacerlo muy bien para que ahora Raoul Vázquez le imite en Tu cara me suena 11. Aunque no le gusta encasillar su música, su estilo combina sonidos pop, R&B y hip hop que han conquistado a Universal Music, su actual discográfica.

Italiano y católico

Mahmood nació en Milán (Italia) y su única nacionalidad es la italiana, pero su físico transmite rasgos africanos por el origen egipcio de su padre. Esto ha provocado que la gente se acercara a él desde el prejuicio, incluida la prensa.

"Muchos periodistas me han preguntado si crecí en el gueto, si hago el Ramadán y otras cosas por el estilo. En el momento en que conté que era un chico italiano normal y cristiano dejaron de indagar en ese tema", relataba en 2019 a Esquire.

Contra las etiquetas, también sobre su orientación sexual

El cantante, poco aficionado a etiquetarse, siempre ha rechazado contestar a las preguntas sobre su orientación sexual porque responder implicaría "crear una distinción", según dijo en una entrevista con la Repubblica. "La mía es una generación que no nota diferencias si tienes la piel de un determinado color o si amas a alguien de un sexo u otro. Estoy comprometido, pero la pregunta de si tengo novia o novio me parece descortés", añadía.

En cuanto a sus relaciones románticas, la prensa ha especulado sobre la posibilidad de que, alrededor de 2019, su novio fuera el modista italiano Lorenzo Tobia Marcucci.

Padre ausente

Cuando Mahmood tenía cinco años, sus padres se divorciaron. Su madre, de origen italiano, se encargó de criarle tras el abandono de la figura parterna, tema sobre el que versa la letra de Soldi. "Es difícil estar en el mundo / Cuando pierdes el orgullo / Sales de casa un día / Dime si / Estabas pensando en dinero, dinero", canta.

"No consigo clarificar bien mis recuerdos con mi padre. Recuerdo el día que se fue de casa… No sentí entonces el vacío. Tampoco he sentido rencor", confesó a HOLA.

En cambio, su padre habló el año pasado con la prensa transmitiendo una versión distinta de la historia: "Es verdad que he reconstruido mi vida, pero nunca he abandonado a Alessandro. [...] Aunque no nos veíamos a menudo, la relación nunca ha parado y nunca imaginé que él pudiera hablar de abandono", declaró.

Sus pilares profesionales: Eurovisión y Sanremo

La trayectoria de Mahmood como cantante y artista no se entiende sin explicar su paso por Sanremo y Eurovisión, dos certámenes que le han servido para visibilizar su música.

Sanremo es el mayor concurso musical en Italia. Es casi una institución cultural y social. Mahmood ha participado hasta tres veces, siendo la primera de ellas en 2019 con Soldi. En 2022 volvió a ganar, pero esta vez acompañado por el también artista italiano Blanco con el tema Brividi. Como no hay dos sin tres, Mahmood también estuvo presente en Sanremo 2024 con su actual éxito TUTA GOLD, aunque esta vez no pudo alzarse con la victoria.

Como consecuencia de sus victorias, el artista ha pasado por dos ediciones de Eurovisión. Con Soldi quedó en segundo lugar, y con Brividi él y su compañero se tuvieron que conformar con un sexto puesto tras presentar la canción más famosa del festival ese año 2022. Quién sabe si Mahmood seguirá intentándolo hasta conseguir el micrófono de cristal...

Preguntado sobre su recurrente participación en ambos certámenes, el cantante ha dicho que "Sanremo o Eurovisión son una forma de promover mi música, pero la competición nunca me ha gustado ni interesado". "Mis energías las pongo en componer y en todo lo que vivo gracias a mi música", ha confesado recientemente a HOLA.