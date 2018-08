El vídeo de Sam Smith publicado por error en el que dice algo que ha enfadado a sus fans

Las redes sociales son el mejor medio de los famosos para estar en contacto constante con sus seguidores. Pero hay que tener mucho cuidado con el contenido que se comparte, ya que una inocente frase puede terminar volviéndose una lluvia de críticas, como le ha pasado a Sam Smith.

El británico ha hecho un parón de unos días de si gira 'The Thrill Of It All' en los que ha disfrutado de las playas de California junto a su amigo Adam Lambert, que ha compartido algunos momentos en Instagram. En un stories, Lambert se graba mientras suena de fondo una canción de Michael Jackson y justo cuando enfoca a Sam Smith éste está diciendo: "No me gusta Michael Jackson, pero esta canción es buena".

Aunque es un comentario inofensivo, a muchos de los fans del Rey del Pop no les ha gustado nada estas declaraciones y consideran que Sam Smith está acabado y que no puede decir algo así de un artista tan importante.

También los hay los que han aplaudido la sinceridad del cantante declarando que no le guste la música de Michael Jackson como a mucha otra gente y que no hay nada de irrespetuoso en ello.