El vídeo viral de una misteriosa persona en el techo del Bernabéu durante el concierto de Taylor Swift

Ni las swifties ni el propio equipo de Taylor Swift parecen superar los conciertos del 29 y 30 de mayo de la artista en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, aunque parecía que ya se había visto todo lo que ocurrió en los shows de Madrid, se ha hecho viral un nuevo vídeo.

Esta vez se trata de un posible fenómeno paranormal. Un vídeo grabado durante la actuación de la cantante de Love Story enfoca en un momento a una figura misteriosa sobre uno de los techos del estadio en un lateral del recinto.

Las imágenes dejan ver por unos segundos a una silueta humanoide contoneándose en mitad del concierto al son de la música de la artista sobre el escenario. Se desconoce a qué corresponde, pero no han tardado en llegar las teorías sobre lo que podría ser, como que era Lana del Rey perdida para cantar Snow On The Beach o la persona de mantenimiento.

Por supuesto, el vídeo no tardó en hacerse viral pese a haber pasado de la celebración de los conciertos más de una semana, y la mayoría se ha tomado con humor este misterio.