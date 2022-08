Villano Antillano carga contra una revista por publicar una foto que le causa disforia

Si hace unos meses el nombre de la rapera Villano Antillano no era conocido en España, ahora suena con fuerza gracias a su éxito junto a Bizarrap en la sesión que grabó con el productor argentino. Pero más allá de este tema, tiene otros singles. Vocales, por ejemplo, salió en marzo y habla sobre la polaridad en el sexo y el enfrentamiento entre hombres y mujeres

Casi de un día para otro se convirtió en la rapera de la que todo el mundo hablaba y el pasado mes de julio actuó en el orgullo LGTBI de Madrid. Es un icono trans en la música latina, mundo en el que le ha costado salir adelante por los prejuicios y la discriminación del público hacia su colectivo.

"Hay unos estándares de belleza sobre las mujeres trans que hacen que tengamos que estar todo el tiempo proyectando una hiperfeminidad para poder probar que es una feminidad", decía hace tiempo en una entrevista con El Mundo., donde también normalizó que el público estuviese "pendiente" de su transición. "Es inevitable", aseguró.

No le gusta que la califiquen como referente pero su lucha ha ayudado a que muchos jóvenes la vean como tal.

"Las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans"

La cantante protagoniza este mes de agosto la portada digital de la revista Glamour, publicación a la que ha concedido una entrevista en la que habló "desde el corazón".

Aunque se ha mostrado agradecida a la redactora con la que charló del fenómeno que ha creado con su propuesta musical, la artista ha cargado contra "las personas cis" que eligieron de portada una imagen con la que aseguró que no se sentía cómoda.

"Se escogieron fotos donde me veo como el imaginario de lo que supone ser trans desde el lente cishetero. Es muy penoso, pues considero que había fotos preciosas que no verán porque alguien decidió que estas eran las que iban a ser y yo me tenía que callar la boca y aceptar. Alguien que no es cuir, no es trans y de seguro no entiende todas las intersecciones que mi identidad supone", dijo en su cuenta de Twitter.

En los siguientes mensaje explicó que la imagen escogida le causaba disforia. "Si enalteces a una artista trans y ni tan siquiera contemplas cómo se siente con imágenes que ya te expresó que le causan disforia y escoges esas mismas fotos para publicar, algo no va bien.... Y quizás no has entendido porqué se merece la portada que le das", zanjó después de afirmar que no era una "cuestión de vanidad".

Qué es la disforia

La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo, explican desde Clinica Mayo.