¿Quién es Villano Antillano, la rapera trans que ha arrasado tras su sesión con Bizarrap?

Hace unas semanas era una artista relativamente desconocida más allá que en círculos reducidos, sin embargo, en cuestión de días llegó a ser una de las reinas del rap más cotizadas del planeta y este mismo sábado actuará en el Orgullo LGTB de Madrid. Se trata de Villana Santiago (27 años), pero su nombre artístico es Villano Santillano.

Es una artista nacida en Puerto Rico que siempre supo que quería dedicarse al mundo del trap. Sin embargo, no fue hasta hace tres años cuando lanzó su primer single, Tiranía EP. Con mucho esfuerzo y trabajo se ha convertida en una auténtica diva con casi 400.000 seguidores en Instagram.

Sus orígenes rurales

Ella misma señalaba que su único objetivo era "contar sus historias y manifestarse a través de la música" en una entrevista con El Mundo. "Solo soy una chamaca con mucho flow, que hace música y la gente puede conectar con eso", recalcaba.

Y es que toda su vida vivió en un área rural de este país llamada Bayamón. Precisamente sus melodías están inspiradas en todo lo que ella pasó al crecer en la calle.

Un icono trans en el rap

Villano siempre ha dejado claro que iba a ser fiel a sus principios y sus ideas y no dejaría que eso la frenara en la música. Y es que ella ha tenido muchas complicaciones durante su vida por ser una mujer trans, pero uno de los problemas a los que actualmente se está enfrentando es tener que hacer frente a su transición siendo un personaje público.

Ella ha reconocido que "mucha gente está pendiente de esto" y esto supone que "haya demasiadas expectativas de belleza sobre ella": "Hay unos estándares de belleza sobre las mujeres trans que hacen que tengamos que estar todo el tiempo proyectando una hiperfeminidad para poder probar que es una feminidad".

Pero es bastante humilde y no le gusta calificarse como 'referente' porque cree que que solo busca vivir, como hace todo el mundo, no ser un icono. Aunque esto no significa que no piense que su trabajo en el rap, uno de los sectores más machistas de la música, no tendrá una influencia social.

Su propio nombre en masculino, Villano, se debe a que cuando comenzó se identificaba como hombre no binario y no quiere renegar de quien era en ese momento ni olvidarse de su punto de partida.

Su carrera más allá de Bizarrap

Muchas personas conocieron a esta rapera gracias a su sesión con Bizarrap llamada 'Mala mía'. Y es que en en menos de un mes, el vídeo tiene más de 45 millones de reproducciones en YouTube.

Pero más allá de este tema, tiene otros singles. El último de ellos, Vocales, salió en marzo y habla sobre la polaridad en el sexo y el enfrentamiento entre hombres y mujeres.

Todavía no ha sacado ningún disco, pero ella misma ha dicho que será en breves y se basará en "el orgullo de la música caribeña y de la chabacanería".