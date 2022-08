Violeta Mangriñán muestra su cuerpo nueve días después de dar a luz y responde a las críticas

Violeta Mangriñán no ha tenido reparos en mostrar su día a día mientras estaba embarazada de su hija Gala, que nació el pasado 31 de julio, ni de cómo está llevando el posparto.

A las 24 horas de dar a luz ya mostró su cuerpo, y ahora ha vuelto a hacerlo cuando su hija tiene nueve días de vida. Lo ha hecho a través de Instagram Stories con un selfie de cuerpo entero en ropa interior.

"Nueve días posparto. Aún queda un poquito de huevo, pero está vacío y blandito", ha empezado explicando. "Subí 12,5 kilos en el embarazo y he perdido 8,5 kilos en nueve días. Lo único que he hecho en estos nueve días es comer y comer para ponerme fuerte porque estaba con antibióticos por la infección de orina, increíble cómo es el cuerpo y cómo vuelve todo a su ser", ha añadido.

Violeta Mangiñán muestra su cuerpo nueve días después de parir // Instagram @violeta

Responde a las críticas

Hace tan sólo unos días, Violeta fue el blanco de numerosas críticas por presumir entrar en un vestido de Zara de la talla XS, tildando previamente de "humillante" no poder ponerse ningún vestido de la mencionada firma para unos eventos que tenía previstos.

Muchos usuarios advirtieron de lo peligroso que puede ser que alguien a quien siguen dos millones de personas publique este tipo de contenido, especialmente para otras mujeres que están atravesando un posparto o para aquellas personas que por su condición física nunca podrán vestir una talla XS.

"De los 12,5 kilos que he cogido durante el embarazo he perdido ocho en nueve días, me siguen quedando cuatro kilos para volver al peso que tenía antes de estar embarazada... Como siempre, comparto MI vida y esta es mi situación. Siento que esto sea motivo de ofensa", ha empezado defendiéndose.

"También advierto que a mediados de septiembre pienso empezar un reto a nivel físico, voy a entrenar, comer sano y prepararme para conseguir mi mejor versión, estar más FIT que nunca. A todos esos que les sacan punta a todo, les recomiendo que no anden mucho por aquí para que este tipo de contenido no les vaya a ofender", ha zanjado.

A continuación, la influencer ha compartido algunas respuestas privadas de sus seguidores apoyándola y pidiéndole que no justifique sus actos solo por las críticas.