La imagen que muestra el cuerpo de Violeta Mangriñán 24 horas después de dar a luz

Te interesa Las complicaciones que Violeta Mangriñán vivió en el parto de Gala, su primera hija

"Gala Colloricchio Mangriñan. 31/07/22. Gracias por hacernos sentir el amor más grande que jamás sentiremos", con estas palabras, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio anunciaron el nacimiento de su primera hija, Gala.

Tras muchas horas de espera y alguna que otra complicación, la joven dio a luz en un parto que su equipo médico calificó como "muy bueno".

Ahora que ya ha podido disfrutar de su recién nacida, la pareja ha contado públicamente, con pelos y señales, todo lo vivido durante el parto y han mostrado en redes sociales las primeras imágenes de la pequeña.

"Es un bollito, aún está algo hinchada. Es de pelo castaño clarito, aunque nos han dicho que ese pelito se cae", ha contado una emocionada Violeta. Además, ha confesado que aún no saben de qué color tiene los ojos y ha prometido a sus seguidores que "cuando estemos en casa más tranquilos os la presentamos".

La valenciana tiene un contacto muy cercano con sus seguidores y, durante el embarazo, compartió diariamente tocas las novedades. Y, por supuesto, ahora que ha nacido Gala, no iba a ser menos.

Por este motivo, la influencer ha querido mostrar a sus fans una imagen de su cuerpo tan solo 24 horas después de haber dado a luz a la pequeña.

Su ejercicio de transparencia

No hay ninguna duda de que tanto Violeta Mangriñán como su pareja Fabbio Colloricchio, han realizado un ejercicio de transparencia enorme con el nacimiento de su hija Gala.

No obstante, tras el parto, ha sido la propia influencer la que ha querido enseñar cómo se encuentra y cómo está su cuerpo pocas horas después de haber dado a luz a su hija.

De esta manera, Violeta ha mostrado ante sus más de dos millones de seguidores su cuerpo posparto.

"Lo más sexy que vais a ver hoy. Sigo con tripa y con unas braguitas digas de un desfile de Victoria's Secret", ha bromeado.

Además, la joven ha confesado que después del parto siente un "escozor horrible" en sus "partes" y un "malestar general". Además, ha dedicado unas palabras a aquellas mujeres que dan a luz sin epidural o sin ningún otro tipo de ayuda:

"Yo he tenido un parto genial, asique todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas etc... No me quiero imaginar cómo debe ser", ha confesado la influencer.

Horas sin dormir

Como padres primerizos, Violeta y Fabbio todavía está viviendo sus primeras horas de adaptación, de incertidumbre y de algún que otro miedo.

La influencer ha contado que tras el nacimiento de Gala pasaron una noche muy dura. "De hecho, llevamos ya 48 horas sin dormir. Estamos felices pero destrozados de agotamiento", ha confesado con sinceridad.

Además, Violeta ha explicado que la bebé se agarró "perfectamente" en cuanto nació y que durante la noche le dio pecho dos veces más.

"Sin dormir y agotada, pero parece que no le sacia suficiente y hemos tenido que darle dos bibes. Ella no ha parado de llorar durante la noche y yo tampoco", ha añadido.