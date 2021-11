Will Smith confiesa que le pidió 9.000 euros a un traficante de drogas tras arruinarse

Will Smith es uno de los actores con más éxito de Hollywood desde hace décadas. Su simpatía y sus dotes para la interpretación, ha hecho que sea uno de los personajes más queridos en medio planeta.

Sin embargo, el actor de 53 años también ha querido dar a conocer el lado más oscuro de su personalidad y de su vida publicando sus memorias, Will. En el libro, Smith ha explicado algunos episodios traumáticos de su vida como cuando se planteó matar a su padre por maltratar a su madre, o donde se sincera con la crisis que tuvo su matrimonio con Jada Pinkett.

Ahora, ha hecho una nueva revelación durante una charla con el actor Idris Elba en el Savoy Theatre de Londres. Todo ocurrió cuando Will tenía 22 años y ya se había hecho un nombre en el mundo de la música. Pero a pesar del dinero que estaba ganando con sus canciones, el artista decidió no pagar los impuestos que le correspondían durante dos años y medio.

”No pagué mis impuestos durante dos años y medio. Y habíamos vendido tres millones de discos”, ha empezado explicando Will a su amigo, "No estoy seguro de cómo es el gobierno con los impuestos en Reino Unido, pero en Estados Unidos se lo toman muy en serio. Y el Tío Sam quería su dinero... No es que se me olvidara, simplemente no pagué".

Por tanto, Hacienda le puso una contundente multa que hizo tambalear toda la economía de Will. Intentó grabar un nuevo disco para pagarla con sus beneficios, pero a diferencia de su predecesor, ese trabajo fue todo un fracaso.

“Entonces, tuve que vender todo: mi preciosa casa, mis cuatro coches, y mis dos motos", ha continuado explicando la estrella. "Y pedí prestados 10.000 dólares (casi 9.000 euros) a un amigo mío que era traficante y proveedor de medicamentos sin receta en el barrio", ha añadido entre risas por no decir que era un traficante de drogas. Sea como sea, con ese dinero consiguió mudarse a Los Ángeles e iniciar su carrera como actor.

La fiesta que lo cambió todo

Poco después de mudarse a Los Ángeles, Will acudió a la fiesta de cumpleaños del conocido productor Quincy Jones, quien le convenció para que hiciera una audición para una nueva serie en la que estaba trabajando en mitad de la fiesta.

“Me daba vueltas la cabeza. Yo no tenía nada de dinero, pero allí había como 20 aparcacoches y Steven Spielberg acababa de marcharse. Stevie Wonder también andaba por ahí y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando”, ha continuado explicando Will, abrumado por la "audiencia" de su casting en mitad de una fiesta. Aún así, Smith necesitaba el dinero e hizo la prueba en mitad de toda aquella gente: “Todo era borroso, pero me llevé una ovación”.

Will Smith consiguió en esa fiesta el papel protagonista de El Príncipe de Bel-Air y el resto es historia.