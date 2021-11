"Me sentía esposado": Will Smith explica por qué ha hablado de sus momentos traumáticos // GTRES

A lo largo de vida, Will Smith ha tenido que enfrentarse a algunos momentos muy duros que ha acabado superando. Así lo ha contado ahora en sus memorias, Will, donde se ha sincerado sobre algunas experiencias que hasta ahora había mantenido en secreto y que le han marcado hasta convertirle en el hombre que es a día de hoy.

Desde la relación con su padre hasta los problemas que tuvo cuando su hijo Jaden quiso emanciparse, el actor ha desengranado en este libro algunas de las claves para entenderle mejor. Sin embargo, muchos se preguntan por qué ha decidido publicarlas ahora si antes se había mantenido en silencio.

En el evento WILL: An Evening of Stories with Friends, Smith ha explicado el porqué de publicarlas justo en este momento: "Esta fue la primera vez que sentí que tenía la experiencia suficiente, que había sufrido bastante y había resuelto muchos problemas en mi vida... para que esto fuese una ayuda. Fue la primera vez que sentí que podía contar cosas con una autoridad emocional que creo que puede ser de gran ayuda".

Y es que el actor no quiso ponerse manos a la obra con su novela hasta el fallecimiento de su padre por la brutalidad de las cosas que ha contado: "Mi padre murió en 2016. Hay muchas cosas de mi infancia que jamás hubiera compartido si él siguiese vivo".

"Me sentía esposado, de tal manera que no era capaz de compartir mi verdad. Él ha sido uno de los mejores hombres que he conocido... pero todos tenemos defectos", explicaba el intérprete.

El día que Will Smith pensó en matar a su padre

El actor no ha ocultado nunca que no lo tuvo fácil cuando fue niño. Su padre era un hombre violento y llegó incluso a pegar a su madre delante de sus hijos.

"Cuando tenía nueve años, vi como mi padre le pegaba un puñetazo a mi madre tan fuerte en el costado de su cabeza, que ella perdió el conocimiento. Vi cómo escupía sangre", relata en sus memorias, que adelanta en exclusiva la revista People. "Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy", escribe.

Con el paso de los años, el propio Will tuvo la oportunidad de vengarse: "Una noche, mientras lo sacaba delicadamente de su dormitorio para llevarle al baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría", asegura en el libro.

Sin embargo, aunque lo pensó, finalmente decidió no hacerlo: "Me detuve en la parte superior de las escaleras. Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la suya fácilmente", escribe. "A medida que las décadas de dolor, ira y resentimiento desaparecieron, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño".