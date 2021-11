Xavi Hernández: su edad, su mujer Nùria, sus dos hijos y su amistad con Iker Casillas

¡Se acabó el culebrón otoñal! Tras la destitución de Ronald Koeman, vuelve a casa el hijo predilecto del barcelonismo. Xavi Hernández será el nuevo entrenador del FC Barcelona, tras casi cuatro temporadas al frente Al-Sadd de Catar.

El exfutbolista regresa al Camp Nou, del que se despidió hace más de seis años, para emprender una nueva aventura en el país catarí. Sobre él cae la responsabilidad de levantar al equipo en uno de sus peores momentos a nivel profesional y de recuperar la ilusión en el club de sus amores, que dista mucho del que fue en su época gloriosa como jugador.

En este nuevo periplo como entrenador blaugrana, Xavi Hernández no estará solo. Tendrá con él siempre a Núria, su mujer y mayor apoyo durante su carrera profesional, y a sus dos hijos.

Su mujer Núria, la periodista que lo dejó todo por amor

Núria Cunillera y Xavi Hernández han formado una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol. Desde que se dieron el 'sí quiero' en julio de 2013, el futbolista y la periodista han estado siempre juntos, y han formado una preciosa familia lejos de sus raíces más estrechas.

Aunque ambos se conocían desde niños, pasaron muchos años hasta que la vida volvió a unir sus caminos para no separarlos. Antes, él había mantenido una larga relación con Elsa Egea, y ella también había tenido pareja. Sin embargo, en 2011 se reencontraron y comenzaron una relación que, años más tarde, acabaría en un feliz matrimonio.

Se casaron en el jardín botánico Marimurtra, en Blanes, en julio de 2013, tras dos años de relación. Al enlace asistieron grandes amigos y compañeros de equipo de Xavi Hernández, como Leo Messi y Antonella Rocuzzo o Andrés Iniesta y Anna Ortiz.

La mujer del nuevo entrenador del FC Barcelona estudió Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Vic y más tarde cursó un Máster de Periodismo en la Universidad de Barcelona. Tras acabar con su formación, trabajó en el programa de TV3 Els Matins, en los informativos de Canal Digital y en la agencia TMR Comunicación como ejecutiva de cuentas.

Sin embargo, Núria Cunillera decidió dejarlo todo por amor cuando su marido, en 2015, firmó su primer contrato con el Al-Sadd de Catar. Allí, en Emiratos Árabes, es donde ha criado a su pequeña familia junto al exfutbolista.

Los dos hijos de Núria Cunillera y Xavi Hernández

Cuando decidieron dejar atrás su vida en España, Núria estaba embarazada de su primer hijo en común, apenas dos años después de pasar por el altar. Así, su hija Asia, de cinco años, nació en 2016 durante la estancia de estos en Catar.

Por su parte, el pequeño de la familia, Dan, llegaba en 2018, dos años después de que su hermana mayor. "Muy feliz y orgulloso de ti", le declaraba el futbolista a su mujer el día que nació su segundo hijo, de tres años.

Su amistad con Iker Casillas

Si bien es cierto que Xavi Hernández ha mantenido grandes amistades con compañeros de equipo como Andrés Iniesta, Carles Puyol o Gerard Piqué, hay una de ellas que ha trascendido por encima de todas por la importancia que supuso en un momento crítico para el fútbol español.

La de Iker Casillas y Xavi Hernández ha sido una amistad de película: de amigos a rivales enfrentados. Se conocieron en la Selección sub-17, durante el Mundial de Egipto, y desde entonces sus caminos se volvieron uno solo.

Xavi Hernández e Iker Casillas. // GTRES

'Pelopo' –como le apodaba el de Móstoles cariñosamente– e Iker eran uña y carne y fueron escalando puestos en la Selección y en sus respectivos clubes hasta convertirse en indiscutibles dentro del once titular. Durante sus etapas como futbolistas en Real Madrid y FC Barcelona, ambos protagonizaron una relación que traspasó la rivalidad de ambos clubes.

Esa cordialidad entre ambos, en uno de los momentos más tensos entre el Real Madrid y el FC Barcelona, les valió para alzarse con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 2012, por su ejemplo de compañerismo y de ética de trabajo. Ya lo habían ganado dos años atrás, después de proclamarse Campeones del Mundo en 2010, convirtiéndose en un tándem indisoluble, siendo los primeros que repetían como galardonados.

Xavi Hernández e Iker Casillas reciben el Premio Príncipe de Asturias. // GTRES

Pero su amistad va también más allá del fútbol. Después de que el exportero del Real Madrid sufriera un infarto en mayo de 2019, el centrocampista del FC Barcelona quiso hablar con su compañero para conocer su estado y este lo tranquilizó de la mejor forma en la que sabía: con bromas.

"Me enteré de la noticia, vi que estaba conectado en el chat de Instagram y le escribí 'Iker, dime sólo si estás bien'. Me tranquilizó vacilando como siempre hace diciéndome 'Pelopo, estaba así' y me mandó el emoticono de la calavera", recordaba Xavi en el documental Colgar las alas.