Xuso Jones rompe su silencio sobre su boda y su marido: "Somos almas gemelas"

Hace un mes que Xuso Jones y su pareja oficializaron su amor y se casaron en una discreta boda en Murcia, a la que solo acudieron los más cercanos. Poco después, su marido y él cogieron las maletas y celebramos una larga luna de miel en París, Las Vegas y México.

El influencer siempre ha optado por utilizar sus redes sociales como herramienta de trabajo y no para hablar de su vida privada, motivo por el que sus fans no sabían que estaba comprometido o ni siquiera que tuviera pareja.

La revista Semana ha podido charlar con el murciano, donde ha confirmado que su boda ha ocurrido y ha dado algunos detalles sobre este feliz enlace: "Es cierto que me he casado. Fue un bodorrio por todo lo alto y, sin duda, fue también el mejor día de mi vida. Nos acompañaron toda nuestra familia y nuestros amigos más cercanos. Fue un día espectacular, superbonito".

En Instagram, Xuso fue compartiendo imágenes de su luna de miel, aunque prefirió dejar de lado a su marido y optó por subir fotos suyas o del paisaje. Entre risas, ha destacado que fue "un viajazo espectacular, muy bonito". "Me gustaría volver a estar ahí la semana que viene. ¡Quiero volver!", ha añadido.

Quién es la pareja de Xuso Jones

La principal pregunta que sus seguidores se están haciendo es quién es su chico, ya que solo sabemos que es anestesista, como se publicó en su día, pero no conocemos ni su nombre ni edad. El joven de 35 años ha querido mantener la discreción y el anonimato de su marido, destacando que no tiene ni redes sociales.

"Es anónimo y no tiene ni cuenta de Instagram ni Facebook ni nada. Imaginaros lo anónimo que es que no quiere saber nada de las redes sociales. No puedo contar nada más, chicos", ha recordado.

Lo que sí ha apuntado el murciano es que llevan "muchísimos años juntos" y son muy felices: "os cuidamos mutuamente muchísimo, nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo y somos almas gemelicas".